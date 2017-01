Γιατί χασμουριόμαστε: Αυτό δεν το φαντάζεστε…

Ιανουάριος 3rd, 2017 by Σταματίνα

Η επιστήμη έχει φτάσει σε σημείο που, πλέον, έχουμε χαρτογραφήσει ολόκληρο τον γενετικό κώδικα της ανθρώπινης υπόστασης, αλλά στην τόσο απλή ερώτηση “Τελικά, γιατί χασμουριόμαστε;”, ακόμα δεν έχει πειστική απάντηση. Το “ γιατί χασμουριόμαστε “ βασανίζει τους επιστήμονες εδώ και δεκαετίες. Υπάρχουν διάφορες εξηγήσεις, αλλά η πιο ισχυρή είναι αυτή που παρουσιάζεται στο παρακάτω βίντεο. Ο εγκέφαλος εργάζεται διαρκώς και διεκπεραιώνει χιλιάδες μικρο-εργασίες κάθε δευτερόλεπτο. Υπολογίζεται ότι καταναλώνει τόση ενέργεια, όση και οι μυς των ποδιών σε έναν μαραθώνιο και καίει το 1/5 των συνολικών θερμίδων που χρησιμοποιούμε κάθε μέρα! Αυτή η ενέργεια είναι αρκετή για να ηλεκτροδοτήσει μία λάμπα 20 βατ. Αυτές οι διεργασίες ανεβάζουν την θερμοκρασία στον εγκέφαλο. Το χασμουρητό είναι ένας τρόπος του οργανισμού, για να ψύξει τον εγκέφαλο. Πώς λειτουργεί αυτό;… Όταν ανοίγουμε πολύ το στόμα, αυξάνουμε στιγμιαία την ροή του αίματος στον λαιμό, το πρόσωπο και το κεφάλι.

Η βαθιά εισπνοή “αντλεί” νωτιαίο υγρό και ζεστό αίμα από το κεφάλι (ζεστό αίμα που περιβάλλει τον εγκέφαλο) προς άλλα αγγεία, που βρίσκοντα πιο χαμηλά στο κεφάλι. Έτσι, με το ζεστό αίμα να απομακρύνεται από τον εγκέφαλο, εκείνος ψύχεται.

Ταυτόχρονα, η βαθιά εισπνοή φέρνει φρέσκο κρύο αέρα μέσα στο κεφάλι. Ο εισερχόμενος αέρας ψύχει αυτά τα υγρά, τα οποία επιστρέφουν στον εγκέφαλο σε χαμηλότερη θερμοκρασία από ό,τι πριν. Όλη αυτή η διαδικασία μας φέρνει μια ευχάριστη, απόλυτα φυσιολογική δροσιά στον εγκέφαλο. Ίσως να έχετε παρατηρήσει ότι χασμουριόμαστε περισσότερο όταν έχει περισσότερη δροσιά/κρύο στην ατμόσφαιρα. iatropedia

