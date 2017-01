Αυτή η καλλονή από τον Καναδά σκοτώθηκε στο κλαμπ Reina

Ιανουάριος 3rd, 2017 by Σταματίνα

Η οικογένεια της Alaa Al Muhandis, από το Οντάριο του Καναδά, η οποία ήταν ανάμεσα στα 39 θύματα του αδίστακτου μακελάρη του κλαμπ Ρέινα, στην Κωνσταντινούπολη, θρηνεί την 29χρονη. Σε δήλωσή του στο κανάλι CBC News, ο σύζυγος της Al Muhandis, Asal Ahmed, περιέγραψε τη γυναίκα του και μητέρα δύο παιδιών ως ένα «εξωστρεφές, αισιόδοξο και αγαπητό άτομο», που ταξίδευε για επαγγελματικούς λόγους στην περιοχή.

Ο σύζυγός της είπε ότι βρισκόταν στο Αμάν της Ιορδανίας επί δύο μήνες, επειδή εργαζόταν σε εταιρεία σχεδίασης events, και είχε πάει στην Κωνσταντινούπολη με μερικούς φίλους για να γιορτάσουν την Πρωτοχρονιά. «Οι φίλοι της και η οικογένειά της είμαστε σοκαρισμένοι για την τεράστια απώλεια», είπε ο σύζυγός της Ahmed.

Ο αδελφός της Al Muhandis, Mohammad, δήλωσε στο CBC News ότι έλαβε ένα τηλεφώνημα από τον γαμπρό του. «Μου είπε ότι η αδελφή μου πέθανε. Από τότε δεν ξέρω πώς να το πω στη μητέρα μας», είπε. iefimerida

