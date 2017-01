Το αφεντικό σου σε τσεκάρει -Τα 7 πράγματα που προσέχει

Ιανουάριος 2nd, 2017 by Σταματίνα

Δεν έχει σημασία αν είσαι δικηγόρος, αρχιτέκτονας ή τεχνικός υπολογιστών. Σε όποιον τομέα και αν εργάζεσαι υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα που πρέπει να προσέχεις και τα οποία έχουν να κάνουν με τον χαρακτήρα και την εργατικότητα σου. Επιπλέον, σε κάθε δουλειά υπάρχει κάποιος ανώτερος, είτε αυτός είναι το ίδιο το αφεντικό σου είτε κάποιο άλλο άτομο σε θέση ευθύνης, που σε κρίνει. Τι είναι αυτό που θα τσεκάρει όμως και τι πρέπει να προσέξεις ώστε να δημιουργήσεις καλή εντύπωση; Τι ώρα πηγαίνεις στη δουλειά: Είσαι από αυτούς που φτάνουν 10 λεπτά νωρίτερα ή ανήκεις στη φυλή των μονίμως καθυστερημένων που κάθε φορά εφευρίσκουν και μία άλλη δικαιολογία για το τι τους εμπόδισε να φτάσουν στην ώρα τους; Τι ώρα φεύγεις: Αντίστοιχα, φεύγεις όταν πρέπει, ή την Παρασκευή για παράδειγμα σου τυχαίνει πάντα μία υποχρέωση και πρέπει να φύγεις λίγο νωρίτερα; Πως ντύνεσαι: Από τα πιο σημαντικά στοιχεία ειδικά στις επιχειρήσεις που έχουν αυστηρό dress code. Πρόσεχε τι φοράνε οι συνάδελφοί σου και μπες στο κλίμα. Πως χρησιμοποιείς την τεχνολογία: Έχεις γενικά γνώσεις και ενδιαφέρον να ενημερώνεσαι για ό,τι νέο κυκλοφορεί; Πρόκειται για ένα στοιχείο που τα αφεντικά λαμβάνουν σοβαρά υπόψιν, πρόσεχε όμως, μην κολλήσεις στο νέο iPhone και ξεχάσεις πως είναι η δουλειά. Πως μιλάς: Το ύφος σου πρέπει να είναι ευγενικό, η ένταση της φωνής σου χαμηλή και φυσικά δεν πρέπει ποτέ να φλυαρείς. Αν ταιριάζεις με τους συναδέλφους σου: Όσο καλή δουλειά και αν κάνεις αν έχει πρόβλημα να προσαρμοστείς, θα δημιουργηθεί ένα δυσάρεστοι κλίμα που κάθε αφεντικό θα θελήσει να τερματίσει. Ακόμα και αν χρειαστεί να σε διώξει. Πως διαχειρίζεσαι τον χρόνο σου: Τελειώνεις πάντα τις υποχρεώσεις σου στον χρόνο που πρέπει; Αναβάλλεις δουλειές και ραντεβού; Η διαχείριση χρόνου θέλει ταλέντο και αν δεν το έχεις, φρόντισε να το αποκτήσεις. iefimerida

