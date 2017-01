Τα mediaκα πρόσωπα του 2016 – (εικόνες)

Ιανουάριος 2nd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ήταν μια δύσκολη χρονιά για τα media, τόσο εν Ελλάδι όσο και στο εξωτερικό. Το review του έτους από το NEWS 247 σας θυμίζει τα γεγονότα μέσα από τις ιστορίες τους των προσώπων που απασχόλησαν την επικαιρότητα με όσα είπαν και έκαναν μέσα στο 2016.



Ο «άγνωστος» εργαζόμενος του Mega Όσο περνάει ο καιρός, σαν να θυμίζει ένα άτομο, ένα πρόσωπο που περνάει μια μεγάλη δυσκολία αλλά είναι έτοιμο να ανακάμψει. Το Mega πρωταγωνίστησε επί σειρά ετών στην τηλεοπτική επικαιρότητα, έγραψε τη δική του ιστορία στον χώρο όμως από το καλοκαίρι βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση ελέω των κακών και άστοχων χειρισμών των μετόχων του. Η πόρτα άνοιξε και πρώτοι από το… καράβι πήδηξαν ονόματα και ονόματα. Στην πρώτη δυσκολία. Ο μέσος εργαζόμενος του Mega όμως έμεινε εκεί. Κάθε μέρα στο γραφείο αν και απλήρωτος. Και το κανάλι είναι έτοιμο να βγει ζωντανό… μετά την «αιμοκάθαρση» που επιτελείται λόγω της ευεργετικής απουσίας του δελτίου και συγκεκριμένων προσώπων, ενώ οι παλιοί μέτοχοι αναζητούν πλέον μια σοβαρή λύση για το μέλλον του megaλου καναλιού. Νίκος Παππάς Ανέλαβε το κόστος, που εξελίχθηκε κυρίως σε πολιτικό, του νόμου που θα οδηγούσε στον διαγωνισμό των τηλεοπτικών αδειών. Έγιναν όλα όπως ήθελε και εντέλει έπεσε στο… αγκάθι ονόματι ΣτΕ που τον κήρυξε αντισυνταγματικό ενώ συνάσπισε εναντίον του τους καναλάρχες. Τα σενάρια περί «καρατόμησής» του στον ανασχηματισμό δεν αποδείχθηκαν σωστά και η δημιουργία ενός νέο υπουργείου υπό την ηγεσία του, έχοντας και την ευθύνη για το τηλεοπτικό τοπίο, του δίνει μια δεύτερη ευκαιρία. Διότι η τοποθέτησή του ως επικεφαλής του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης με αρμοδιότητες για τα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τη ραδιοφωνία, την τηλεόραση και τη διαχείριση του φάσματος συχνοτήτων ήταν μια επιβράβευση από πλευράς Αλέξη Τσίπρα. Και καλείται, αφού συνεργαστεί με άπαντες και κυρίως με το ΕΣΡ που είχε αγνοήσει την πρώτη φορά, να διενεργήσει νέο διαγωνισμό. Σταύρος Ψυχάρης Το 2009, οπότε «έφυγε» από τη ζωή ο άξιος διάδοχος στον ΔΟΛ του πατέρα του, Χρήστος Λαμπράκης, τα ηνία ανέλαβε ο Σταύρος Ψυχάρης που μεταξύ άλλων υπήρξε προνομιακός συνομιλητής των Κωνσταντίνου Καραμανλή και Ανδρέα Παπανδρέου. Τα τελευταία χρόνια το ιστορικό συγκρότημα πνέει τα λοίσθια οικονομικά, στον ίδιο κάθε τρεις και λίγο ασκείται δίωξη για παραποίηση του «πόθεν έσχες» και, παράλληλα, η οικονομική του αδυναμία ήταν από τους κύριους λόγους για τα προβλήματα του Mega με αποτέλεσμα από παντοδύναμος να γίνει δακτυλοδεικτούμενος. Βαγγέλης Μαρινάκης Η επιθυμία του να ασχοληθεί ακόμη πιο εκτενώς με τα media δεν ήταν κρυφή. Αλλωστε μέσω των «Παραπολιτικών» έβγαινε από καιρό η… γραμμή για την «τηλεοπτική» επένδυσή του: κόστισε, από την τέταρτη –και τελευταία χρονικά, στον διαγωνισμό- τηλεοπτική άδεια 73,9 εκατ. ευρώ. Ωστόσο η ακύρωση του διαγωνισμού και η σθεναρή αντίδραση της Digea και του ΕΣΡ αποτέλεσαν απροσπέλαστο εμπόδιο για να γίνει πράξη μια επένδυση που ήδη έχει κοστίσει αρκετά χρήματα στον επιτυχημένο εφοπλιστή, χωρίς να έχουν λείψει και οι συζητήσεις για συνεργασίες (που εντέλει δεν ευοδώθηκαν). Ευαγγελία Τσικρίκα «Σας κοιτώ στα μάτια και νιώθω ότι με απολύετε» ήταν η αλήστου μνήμης ατάκα της ρεπόρτερ του Alpha προς τον Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ, όταν τέθηκε η πρώτη ερώτηση για το μέλλον των εργαζομένων στα τηλεοπτικά κανάλια που δεν είχαν εξασφαλίσει άδεια στη δημοπρασία. Το εν λόγω βίντεο έγινε από τα κορυφαία viral της χρονιάς. «Μας ενδιαφέρουν όλες οι θέσεις εργασίας και όχι μόνο στην επιχείρηση που δουλεύετε εσείς» ήταν η απάντηση του πρωθυπουργού, που εμφανώς δεν είχε κρύψει την ενόχλησή του. Χρήστος Καλογρίτσας Καρδιτσιώτης στην καταγωγή, κουμπάρος παλιότερα του Χαρίλαου Φλωράκη και ένας εκ των εκδοτών της εφημερίδας «Πρώτης» (απογευματινή εφημερίδα του ΚΚΕ), είχε χαθεί για χρόνια από το προσκήνιο μέχρι να επιστρέψει: και στις κουμπαριές (μέσω του γιου του) με τον Πάνο Καμμένο αλλά και στα media μέσω της συμμετοχή του στη δημοπρασία των τηλεοπτικών αδειών. Εναντι 52,6 εκατ. ευρώ έγινε υπερθεματιστής παρά τον δημόσιο «πόλεμο» που δέχθηκε από τον Καμμένο, έκτοτε επί σειρά ημερών στα δελτία ειδήσεων των Alpha και Star βγήκε στη «φόρα» ότι εγγύηση για το εν λόγω ποσό ήταν ένα βοσκοτόπι, και παρέμεινε στην κούρσα. Εντέλει, αφού δεν είχε να πληρώσει την πρώτη δόση, αποσύρθηκε. Λίγο αργότερα εξέδωσε την κυριακάτικη εφημερίδα «Documento» με διευθυντή τον Κώστα Βαξεβάνη. Νανά Καραγιάννη Όταν γνωστοποιήθηκε πως εισήχθη στο νοσοκομείο, άπαντες ανησύχησαν έντονα καθώς αρχικά δεν υπήρχε έγκυρη ενημέρωση αναφορικά με την κατάσταση της υγεία της. Η δημοσιογράφος και ραδιοφωνική παραγωγός βγήκε εκ νέου νικήτρια έχοντας νοσηλευτεί για είκοσι ημέρες στην εντατική με νεφρική ανεπάρκεια και, λίγο καιρό αργότερα, αποκάλυψε: «Γύρισα και είπα στον εαυτό μου “αποκλείεται να τη βγάλεις καθαρή”. Όλη την ώρα κοίταζα τον κόσμο γύρω μου και έκλαιγα. Τρομοκρατήθηκα. Όμως πήγα και ήρθα». Τόμι Λάρεν Στην εποχή των social media, έγινε διάσημη αρχικώς για τις σέξι αναρτήσεις της στο Instagram και κατόπιν επειδή προεκλογικά στήριξε όσο καμία άλλη τον Ντόναλντ Τραμπ. Η 24χρονη σέξι Αμερικανίδα ανέλαβε μέχρι και εκπομπή στο δίκτυο The Blaze καθότι είχε σπουδάσει δημοσιογραφία, μιλάει 50% πιο γρήγορα από τον μέσο αγγλόφωνο και κατόρθωσε να είναι το πρόσωπο πίσω από τον νέο πλανητάρχη χωρίς καν να μετέχει στο επιτελείο του. Σπούδασε στο πανεπιστήμιο της Νεβάδα στο Λας Βέγκας όπου και της δόθηκε μια ευκαιρία να διαπρέψει σε εκπομπή του συντηρητικού δικτύου One America News Network πριν μετακινηθεί στο The Blaze. Τιζέν Καράς Η όμορφη ξανθιά Τουρκάλα τηλεπαρουσιάστρια έγινε παγκοσμίως γνωστή ένα καυτό βράδυ του Ιουλίου. Καίτοι πήγε στη δουλειά της για μια βραδιά όπως όλες οι άλλες, όταν βγήκε από τις εγκαταστάσεις του δημόσιου δικτύου TRT, δεν ήταν η ίδια. Χωρίς να το επιθυμεί, χωρίς να το επιδιώξει, είχε περάσει στην ιστορία της χώρας ως το πρόσωπο που διάβασε το διάγγελμα των πραξικοπηματιών κατά του Ερντογάν. Η ψυχραιμία της αλλά και η όλη της δημοσιογραφική συμπεριφορά όλο το βράδυ, την έκαναν να ξεχωρίσει.

Του Νίκου Μποζιονέλου loading…

