«Ρουγκουτσάρια 2017» στις Αμυγδαλιές Γρεβενών (εικόνες + video)

Πραγματοποιήθηκαν την Πρωτοχρονιά με πολύ μεγάλη επιτυχία οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις των «ρουγκουτσαριών 2017» από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αμυγδαλιών.



Πιο συγκεκριμένα, τα ρουγκουτσάρια αφού πρώτα εκκλησιάστηκαν, στη συνέχεια επισκέφτηκαν όλα τα σπίτια του χωριού και μετά το μεσημέρι το έθιμο κορυφώθηκε με χορό στην πλατεία. Γι’ αυτό και θέλουμε να ευχαριστήσουμε και δημόσια πρώτα απ’ όλα όλους όσους συμμετείχαν στα ρουνκουτσάρια με μεγάλη προθυμία, όλους τους χωριανούς που υποδέχτηκαν τα ρουγκουτσάρια στα σπίτια τους και στην πλατεία με πολύ αγάπη και «απλοχεριά» και να ευχηθούμε σε όλον τον κόσμο καλή χρονιά και χρόνια πολλά με υγεία.



Για το Διοικητικό Συμβούλιο Ο Γραμματέας Ο Πρόεδρος Αργύριος Καραλιόλιος Νικόλαος Δεινόπαπας

