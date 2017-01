Πώς θα χτίσετε το αφορολόγητο από την πρώτη μέρα του χρόνου

Ιανουάριος 2nd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Τι έχει αλλάξει από την 1η Ιανουαρίου



Χιλιάδες φορολογούμενοι επισκέφτηκαν τις τράπεζες τις τελευταίες μέρες του 2016 για να αιτηθούν κωδικούς e-banking καθώς αλλά και την έκδοση χρεωστικών καρτών. Και αυτό γιατί από την πρώτη μέρα του χρόνου, το αφορολόγητο για τα εισοδήματα του 2017 και των επόμενων ετών θα συνδέεται υποχρεωτικά με δαπάνες που θα πρέπει να κάνουν οι φορολογούμενοι μέσω καρτών ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων πληρωμών. Το ύψος των δαπανών αυτών θα προσδιορίζεται με βάση το ύψος του δηλωθέντος εισοδήματος.



Οι δαπάνες που θα πρέπει να γίνονται με τη χρήση πλαστικού χρήματος για να «χτίζεται» το αφορολόγητο θα ανέρχονται στο 10% του δηλωθέντος εισοδήματος για ύψος εισοδήματος έως 10.000 ευρώ, στο 15% για το κλιμάκιο του εισοδήματος από 10.001 ευρώ 30.000 ευρώ και στο 20% για το υπερβάλλον εισόδημα και μέχρι ποσού 30.000 ευρώ συνολικά. Το ανώτατο όριο αποδείξεων που απαιτεί η εφορία ανεξαρτήτως εισοδήματος ανέρχεται στα 30.000 ευρώ. Στη περίπτωση που δεν καλύπτεται το απαιτούμενο όριο δαπανών με πλαστικό χρήμα με το πραγματικό, στη διαφορά τους θα υπολογίζεται φορολογικός συντελεστής 22%. Έτσι στην περίπτωση που ένας φορολογούμενος με εισόδημα 30.000 ευρώ πραγματοποιήσει δαπάνες με πλαστικό χρήμα 3.000 ευρώ αντί για 4.000 ευρώ που απαιτούνται για να πάρει το αφορολόγητο τότε επί της διαφοράς των 1.000 ευρώ θα υπολογιστεί φόρος 22%, δηλαδή 220 ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι για τις ιατρικές δαπάνες, η προβλεπόμενη μείωση του φόρου θα ισχύει εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί με τη χρήση καρτών ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής. Από την 1η Ιανουαρίου 2017, δεν θα επιτρέπεται η εξόφληση με μετρητά για συναλλαγές μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων αξίας μεγαλύτερης των 500 ευρώ. Σήμερα το όριο αυτό είναι 1.500 ευρώ. Ποιοι εξαιρούνται Από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικών ηλεκτρονικών συναλλαγών εξαιρούνται οι υπάλληλοι του υπουργείου Εξωτερικών, οι στρατιωτικοί εφόσον υπηρετούν στην αλλοδαπή, οι υπηρετούντες στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ε.Ε καθώς και όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας, σε ψυχιατρικό κατάστημα ή είναι φυλακισμένοι.



newsbeast

