Πότε πέφτουν οι αργίες το 2017 – Ποια τριήμερα «κερδίζουμε» ή «χάνουμε» τη νέα χρονιά

Ιανουάριος 2nd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Με το που τελειώνουν οι αργίες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, που φέτος επειδή «έπεσαν» Σαββατοκύριακα δεν ευχαριστηθήκαμε όσο άλλες χρονιές, όλοι σκεφτόμαστε πότε πέφτει η επόμενη αργία που θα μας προσφέρει είτε μια μικρή ανάσα από την εργασία- ή από τα μαθήματα του σχολείου για όσους κάθονται ακόμη στα θρανία- είτε, ακόμη καλύτερα ένα ωραίο τριήμερο.

Πότε πέφτουν λοιπόν οι αργίες του 2017; Τα Θεοφάνεια, Παρασκευή 6 Ιανουαρίου, που σημαίνει πως κάποιοι θα έχουν την ευκαιρία για ένα ωραίο τριήμερο.

Η Καθαρά Δευτέρα- που αποτελεί ένα παραδοσιακό τριήμερο- είναι φέτος στις 27 Φεβρουαρίου

Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου και η Εθνική Εορτή της 25ης Μαρτίου δυστυχώς φέτος «πέφτουν» Σάββατο

Η Κυριακή του Πάσχα είναι φέτος αρκετά νωρίς, στις 16 Απριλίου και οι ημέρες αργίας όπως πάντα δεδομένες.

Η Εργατική Πρωτομαγιά όμως, πέφτει Δευτέρα και έτσι υπάρχει μια ακόμη δυνατότητα για ένα τριήμερο

Το επόμενο επίσης δεδομένο τριήμερο είναι αυτό του Αγίου Πνεύματος, στις 5 Ιουνίου

H Κοίμησης της Θεοτόκου στις 15 Αυγούστου είναι Τρίτη

«Χαμένη» για το 2017 η αργία της 28ης Οκτωβρίου που «πέφτει» Σάββατο

Τα επόμενα Χριστούγεννα όμως είναι ημέρα Δευτέρα και έτσι κάποιοι θα έχουν τη δυνατότητα ακόμη και για τετραήμερο huffingtonpost loading…

This entry was posted on Δευτέρα, Ιανουάριος 2nd, 2017 at 23:09 and is filed under ΕΡΓΑΣΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.