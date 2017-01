Ποιος είναι ο δράστης της δολοφονίας της Θώμης Κουμπούρα: Συνεντεύξεις, ομιλίες και πώληση βοτάνων

Ιανουάριος 2nd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ήταν κεντρικός ομιλητής στα εγκαίνια γραφείων του φορέα στην Κοζάνη Ως φανατικός οπαδός του Αρτέμη Σώρρα εμφανιζόταν σε τοπικά κανάλια της Θεσσαλίας ο 39χρονος Χρήστος Μπαλαντίνας, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία με θύμα την 45χρονη παιδοψυχίατρο Θώμη Κουμπούρα στη Λαμία.

Πρόκειται για τον άνδρα που συνελήφθη το περασμένο Σάββατο στην Ευρυτανία σε κατάσταση σύγχυσης. Το DNA του ταυτοποιήθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια με αυτό του δολοφόνου της 45χρονης που είχε βρεθεί νεκρή στις 28 Δεκεμβρίου 2016 μέσα στην κρεβατοκάμαρα του διαμερίσματός της. Η γιατρός πάλεψε για να σώσει τη ζωή της, γεγονός που αποδεικνύεται από το γενετικό υλικό που βρέθηκε στα νύχια της και ανήκει στον 39χρονο. Την ώρα που οι αστυνομικοί αναζητούσαν το δράστη εκείνος ανέβαζε βίντεο στο Facebook με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να εντοπίσουν τη γεωγραφική του θέση και να τον συλλάβουν. Ο Χ.Μ. μιλούσε ασυνάρτητα στους αστυνομικούς και χρειάστηκε να περάσουν πολλές ώρες για να ομολογήσει. «Για να μου λέτε ότι έγιναν έτσι τα πράγματα μάλλον εγώ τη σκότωσα. Δεν ξέρω να σας πω όμως κάτι άλλο», φέρεται να είπε στους άνδρες της Ασφάλειας. Ο 39χρονος στο πρόσφατο παρελθόν εμφανιζόταν σε πολλές τηλεοπτικές εκπομπές τοπικών καναλιών προσπαθώντας να πείσει το κοινό ότι ο Αρτέμης Σώρρας μπορεί να σώσει την Ελλάδα με τα 600 δισ. που έχει στην κατοχή του. Συνήθιζε μάλιστα να εμφανίζει στις εκπομπές διάφορα «επίσημα» έγγραφα –όπως εξώδικα του Σώρρα προς την κυβέρνηση, επιστολές προς τον πρωθυπουργό- που υποτίθεται ότι αποδείκνυαν τα λεγόμενά του. Όπως έλεγε, ο φορέας «Ελλήνων Συνέλευσις» πρέπει να ανοίξει γραφεία σε όλη την Ελλάδα. Στη Θεσσαλία ο στόχος του ήταν να προσελκύσει τους αγρότες, ενώ στις 4 Ιουλίου του 2015 ήταν κεντρικός ομιλητής στα εγκαίνια γραφείων του φορέα στην Κοζάνη. Η δράση του υπέρ της ιδεολογίας του Αρτέμη Σώρρα ξεκίνησε πριν από πολλά χρόνια με ομιλίες στο Βόλο και στις γύρω περιοχές. Είχε παραστεί μάλιστα στα δικαστήρια της Ευελπίδων για να συμπαρασταθεί στο Σώρρα όταν εκείνος βρέθηκε στο εδώλιο του κατηγορουμένου μετά από μήνυση που υπέβαλλε ο Άδωνις Γεωργιάδης για διασπορά ψευδών ειδήσεων για την υπόθεση των 600 δισ. για την εξαγορά του ελληνικού χρέους. Ο Σώρρας, πάντως, κρατά αποστάσεις από τον κατηγορούμενο αναφέροντας μάλιστα ότι ο 39χρονος πουλούσε βότανα, τα οποία παρουσίαζε ως ευεργετικά για τον οργανισμό, κερδοσκοπώντας και σπιλώνοντας την οργάνωσή του. Ο 39χρονος κατηγορούμενος οδηγήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στον Ανακριτή στο δικαστικό μέγαρο Λαμίας μαζί με το συνήγορό του. Εκεί πήρε προθεσμία για να απολογηθεί το μεσημέρι της Τρίτης.



