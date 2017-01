Ευχές από τον Μητροπολίτη Γρεβενών στο Νοσοκομείο Γρεβενών και στο Γηροκομείο (εικόνες)

Ιανουάριος 2nd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Το Νοσοκομείο Γρεβενών επισκέφθηκε, την Πρωτοχρονιά του 2017, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Δαβίδ για να δώσει τα περαστικά του αλλά και τις πατρικές ευχές του για μια νέα χρονιά γεμάτη υγεία και ευλογία, στους ασθενείς, τους συνοδούς και στο νοσηλευτικό προσωπικό.







Κατόπιν ο Σεβασμιώτατος επισκέφθηκε το Ιδρυμα Υπερηλίκων της Ι. Μητροπόλεως Γρεβενών όπου ευλόγησε και έκοψε την Βασιλόπιτα και ευχήθηκε στους ηλικιωμένους συμπολίτες μας να έχουν μια καλή κι ευλογημένη χρονιά. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ loading…

