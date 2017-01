Ο κΑΙΡός: Ανεβαίνει η θερμοκρασία -Λίγες νεφώσεις

Ιανουάριος 2nd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Στα νότια αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στα υπόλοιπα γενικά αίθριος ο καιρός και στα δυτικά παροδικές νεφώσεις.



Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω άνοδο. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους τις πρωινές και βραδινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Μακεδονία, Θράκη Καιρός: λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και βαθμιαία γενικά αίθριος. Άνεμοι: μεταβλητοί 3 και στα ανατολικά βαθμιαία νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: από -03 έως 10 βαθμούς κελσίου. Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος Καιρός: λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως στο Ιόνιο και την Πελοπόννησο με πιθανότητα τοπικών βροχών στα νότια. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά. Άνεμοι: δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 στο νότιο Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: από 02 έως 12 βαθμούς κελσίου. Στην Ήπειρο 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος Καιρός: λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και βαθμιαία γενικά αίθριος. Άνεμοι: από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 στα νότια 5 τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: από -02 (μείον 2) έως 13 βαθμούς κελσίου. Κυκλάδες, Κρήτη Καιρός: λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες κυρίως στην Κρήτη όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά πρόσκαιρα ασθενείς χιονοπτώσεις. Άνεμοι: δυτικοί βορειοδυτικοί 4 και βαθμιαία στα νότια 5 τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: από 07 έως 12 βαθμούς κελσίου. Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα Καιρός: λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών στα νότια. Άνεμοι: στα βόρεια δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 ενισχυόμενοι το βράδυ και στα νότια δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: από 06 έως 12 βαθμούς κελσίου. Στα βόρεια η μεγίστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Αττική Καιρός: γενικά αίθριος. Άνεμοι: από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και πρόσκαιρα τις μεσημβρινές ώρες έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: από 03 έως 12 βαθμούς κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλονίκη Καιρός: λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και βαθμιαία γενικά αίθριος. Άνεμοι: μεταβλητοί ασθενείς. Θερμοκρασία: από μηδέν έως 09 βαθμούς κελσίου.

