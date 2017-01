Οι τρεις κινήσεις που θα μπορούσαν να σώσουν τη ζωή του παιδιού σας

Ιανουάριος 2nd, 2017 by Σταματίνα

Ο εφιάλτης κάθε γονιού είναι μην βρεθεί κάποιος και κάνει κακό στο παιδί του. Στο πιο κάτω βίντεο ο δάσκαλος πολεμικών τεχνών Matt Fiddes, από το Calne δείχνει με τη βοήθεια της 11χρονης Melissa τρεις κινήσεις με τις οποίες μπορούν να ακινητοποιήσουν κάποιον. http://video.dailymail.co.uk/video/1418450360/2014/09/1418450360_3763047941001_tech.mp4 huffingtonpost

