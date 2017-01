Μοναστηριακή συνταγή για Βασιλόπιτα

Ιανουάριος 2nd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Η Βασιλόπιτα ως έθιμο ήρθε στην Ελλάδα από την Καισαρεία, όταν ο Μέγας Βασίλειος προσπαθώντας να σώσει τη φτωχή πόλη, η οποία αντιμετώπιζε μια σοβαρή απειλή, συγκέντρωσε από τους κατοίκους ό,τι τιμαλφή είχαν, προκειμένου να μην πέσουν στα χέρια του εχθρού. Τελικά η πόλη σώθηκε και ο Μέγας Βασίλειος θέλησε να επιστρέψει τα τιμαλφή στους δικαιούχους, όμως μη γνωρίζοντας σε ποιόν ανήκει τι, σκέφτηκε να ζυμώσει γλυκά ψωμιά για να τους τα μοιράσει.



Σήμερα η Βασιλόπιτα είναι ένας από τους γευστικούς πρωταγωνιστές στο πρωτοχρονιάτικο τραπέζι σε χιλιάδες φυσικά παραλλαγές. Η ακόλουθη συνταγή είναι μια μοναστηριακή εκδοχή της Βασιλόπιτας, με απλά υλικά και εύκολη στην παρασκευή της. Τα υλικά που θα χρειαστούμε: 1 κιλό αλεύρι που φουσκώνει μόνο του

2 φλιτζάνια βούτυρο

1 κουταλιά της σούπας μαγιά νωπή

1 φλιτζάνι ζάχαρη

1 φλιτζάνι γάλα

6 αυγά

Αλάτι

Μαχλέπι

άχνη ζαχαρη

αμύγδαλα ασπρισμένα Επί το έργον Ανακατεύουμε τη μαγιά με το γάλα χλιαρό και λίγο από το αλεύρι για να γίνει χυλός. Αφήνουμε το χυλό σκεπασμένο σε ζεστό μέρος να φουσκώσει. Βράζουμε το μαχλέπι με λίγο νερό και το σουρώνουμε. Πετάμε το μαχλέπι και κρατάμε το νερό. Σε λεκάνη βάζουμε το αλεύρι, κάνουμε μια λακουβίτσα και ρίχνουμε μέσα το λιωμένο βούτυρο, τη ζάχαρη, τα αυγά χτυπημένα, τον χυλό της μαγιάς, το νερό από το μαχλέπι και λίγο αλάτι.Ζημώνουμε καλά ώσπου να σφίξει η ζύμη. Τη βάζουμε σε αλευρωμένη λεκάνη. Την αφήνουμε σκεπασμένη σε ζεστό μέρος να φουσκώσει. Ξαναζυμώνουμε και πλάθουμε τη πίτα. Τη βάζουμε σε ταψί βουτυρωμένο και αλευρωμένο. Πασπαλίζουμε την επιφάνεια της με τα αμύγδαλα και αν θέλουμε γράφουμε με τα αμύγδαλα τον αριθμό του νέου έτους. Την αφήνουμε πάλι να φουσκώσει και την αλείφουμε προσεκτικά με χτυπημένο αυγό. Την ψήνουμε σε μέτριο φούρνο για μία ώρα περίπου. Όταν κρυώσει, την πασπαλίζουμε γύρω γύρω με άχνη ζάχαρη.



