Η σοκαριστική δήλωση του συντρόφου του Τζορτζ Μάικλ -«Αυτοκτόνησε την ημέρα των Χριστουγέννων»

Ιανουάριος 2nd, 2017 by Σταματίνα

Ο ίδιος διαψεύδει…

Ο Tζορτζ Μάικλ αυτοκτόνησε την ημέρα των Χριστουγέννων μετά από αρκετές απόπειρες, σύμφωνα με δημοσιεύσεις στο Twitter από τον σύντροφό του.





Ο σύντροφος του Τζορτζ Μάικλ μέσα από τον λογαριασμό του στο Twitter αποκάλυψε πως ο τραγουδιστής αυτοκτόνησε την ημέρα των Χριστουγέννων, ενώ μάλιστα είχε κάνει αρκετές απόπειρες στο παρελθόν. Ο Φαντί Φαουάζ, ο οποίος βρήκε τον Τζορτζ Μάικλ νεκρό στον κρεβάτι το πρωί των Χριστουγέννων, ανέφερε πως το είδωλο της ποπ «το μόνο που επιζητούσε ο Τζορτζ, ήταν να πεθάνει». «Το μόνο πράγμα που ήθελε ο Τζορτζ, ήταν να πεθάνει. Προσπάθησε πολλές φορές να αυτοκτονήσει και τελικά το πέτυχε», έγραψε χαρακτηριστικά, ξεσηκώνοντας μεγάλες αντιδράσεις. Δεν είναι σαφές γιατί ο Φαουάζ δημοσίευσε κάτι τέτοιο στα social media ή αν έπεσε θύμα χάκερ, καθώς λίγη ώρα μετά τα tweets δεν υπήρχαν στον προφίλ του και ο λογαριασμός του ήταν κλειστός. Η πρώτη νεκροψία δεν έδειξε με σαφήνεια τα ακριβή αίτια του θανάτου του, ενώ η αστυνομία χαρακτήρισε τον θάνατό του ως… ανεξήγητο. Πάντως θα υπάρξουν κι άλλα τεστ για να διαπιστωθεί αν ο θάνατός του είχε να κάνει με ναρκωτικά ή κάποιου είδους άλλες ουσίες. Ο Τζορτζ Μάικλ βρέθηκε νεκρός ανήμερα των Χριστουγέννων, σε ηλικία 53 ετών, προκαλώντας σοκ σε παγκόσμιο επίπεδο και ιδιαίτερα στον καλλιτεχνικό χώρο. Ο Τζορτζ Μάκλ ήταν ένας παγκόσμιας κλίμακας τραγουδιστής, τόσο ως μέλος των θρυλικών Wham όσο και ως σόλο καριέρα.



Ο ίδιος, λίγη ώρα αργότερα το διέψευσε λέγοντας ότι του χάκαραν τον λογαριασμό.

