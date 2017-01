Ελληνικές και διεθνείς αθλητικές «στιγμές» από το 2016

Ιανουάριος 2nd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Μια ακόμα γεμάτη αθλητική χρονιά ολοκληρώθηκε. Μια χρονιά που είχε τα… πάντα, από Ολυμπιακούς Αγώνες με την Ελλάδα να διαπρέπει, Euro με την απουσία της χώρας μας, διάφορες ελληνικές επιτυχίες, ποδοσφαιρικά σκάνδαλα, μέχρι και… ένα από τα μεγαλύτερα θαύματα της ιστορίας, με τη Λέστερ να κατακτά το πρωτάθλημα Αγγλίας. Δυστυχώς όμως η χρονιά στιγματίστηκε από την αεροπορική τραγωδία της Σαπεκοένσε. Ας δούμε αναλυτικά…



Οι ελληνικές «στιγμές»: Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ΡΙΟ: Εξι μετάλλια πανηγύρισε η Ελλάδα στο Ρίο, τρία χρυσά, 1 ασημένιο και δύο χάλκινα. Χρυσό κατέκτησαν η Κατερίνα Στεφανίδη στο επί κοντώ, ο Λευτέρης Πετρούνιας στους κρίκους και η Άννα Κορακάκη στη σκοποβολή (πιστόλι 25μ). Η Κορακάκη πήρε επίσης το χάλκινο (10μ αεροβόλο). Ο Σπύρος Γιαννιώτης πήρε το ασημένιο μετάλλιο στα 10χλμ ανοιχτής θάλασσας, ενώ Παναγιώτης Μάντης και Παύλος Καγιαλής κατέκτησαν το χάλκινο, στα 470 της ιστιοπλοΐας. Δέκα τρία μετάλλια κατέκτησε η χώρα μας στους Παραολυμπιακούς Αγώνες. Η 4Η ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΟ: Η εθνική μας ομάδα πόλο των Aνδρών, ηττήθηκε στον μικρό τελικό από την Ουγγαρία 13–10 και έμεινε στην 4η θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που έγινε στο Βελιγράδι. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΚΑΡΑΛΗΣ: Νέο παγκόσμιο ρεκόρ με 5.53μ στην κατηγορία παίδων σημείωσε στο επί κοντώ ο νεαρός άλτης Εμμανουήλ Καραλής στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο ΣΕΦ. ΔΥΟ ΧΑΛΚΙΝΑ ΣΤΟ ΠΟΡΤΛΑΝΤ: Δύο χάλκινα μετάλλια κατέκτησε η χώρα μας στο 23ο παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού Στίβου, στο Πόρτλαντ : στο επί κοντώ με την Κατερίνα Στεφανίδη (4.80μ) και στο τριπλούν με την Βούλα Παπαχρήστου (14.47μ). Η Ελλάδα ήταν 14η στον πίνακα μεταλλίων. ΧΑΜΟΓΕΛΑ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ: Εξαιρετική η ελληνική κολύμβηση, στο 33ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Λονδίνο, με ένα χρυσό και ένα χάλκινο μετάλλιο, φτάνοντας στην ένατη θέση στην βαθμολογία. Ο Ανδρέας Βαζαίος πήρε το χρυσό στα 200μ. μικτή ατομική (1:58.18/πανελλήνιο ρεκόρ), ο Απόστολος Χρήστου, πήρε το χάλκινο μετάλλιο στα 100μ. ύπτιο. ΤΟ 43ο ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ: Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε τον τίτλο στο ποδόσφαιρο, νωρίτερα από ποτέ, εξασφαλίζοντας την πρώτη θέση απο τον Φλεβάρη. Εχει 18 στα 20 τελευταία πρωταθλήματα (εξαίρεση εκείνα του Παναθηναικού το 2004 και 2010) και 43 επί συνόλου 80 διοργανώσεων. ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΤΗΝ ΑΕΚ ΣΤΟ ΑΔΕΙΟ ΟΑΚΑ: Η ΑΕΚ στέφθηκε Κυπελλούχος Ελλάδας για 15η φορά στην Ιστορία της, νικώντας 2-1 τον Ολυμπιακό στον τελικό του άδειου ΟΑΚΑ. Μάνταλος (39΄), Τζεμπούρ (51΄) τα γκολ της ΑΕΚ, Ντομίνγκες (84΄) ο σκόρερ του Ολυμπιακού.



«ΚΟΚΚΙΝΟ» ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΟΑΚΑ-ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΟΣ Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ: Ο Ολυμπιακός αναδείχθηκε πρωταθλητής στο μπάσκετ, νικώντας (82-81) μετά δύο παρατάσεις τον Παναθηναικό στο ΟΑΚΑ, και φτάνοντας σε συνολικό σκορ 3-1 στα πλέι-οφ. Στο τελεύταιο ματς στην καριέρα του Δημήτρη Διαμαντίδη. Ο Παναθηναικός κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας για πέμπτη διαδοχική σεζόν (17 συνολικά), νικώντας με διαφορά-ρεκόρ (101-54) τον Φάρο Κερατσινίου. ΠΑΟΚ ΠΡΩΤΆΘΛΗΜΑ, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟ: Με εντυπωσιακή ανατροπή, ο ΠΑΟΚ κέρδισε στο PAOK Sports Arena, με 3-2 σετ (21-25, 21-25, 25-16, 25-14, 15-10) τον Φοίνικα Σύρου, στον 4ο τελικό των πλέι οφ της Volley League, και κατέκτησε, για δεύτερη συνεχή χρονιά, το πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός νίκησε τον ΑΟΠ Κηφισιάς με 3-0 (25-19, 25-23, 25-22) και αναδείχθηκε κυπελλούχος Ελλάδας στο ανδρικό βόλεϊ.



ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ: Ανετα ο Ολυμπιακός κατέκτησε για 21η συνεχόμενη χρονιά ( 57η συνολικά-) το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κολύμβησης. Οι «ερυθρόλευκοι» συγκέντρωσαν 402.5 βαθμούς, αφήνοντας δεύτερο τον Εθνικό( 200.5) και τρίτο τον ΑΝΟ Αργυρούπολης (136). «ΒΑΣΙΛΙΑΣ» Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΟ ΧΑΝΤΜΠΟΛ: Στο χάντμπολ πρωταθλητής αναδείχθηκε ο Φίππος Βέροιας νικώντας (26-21) τον Διομήδη στο Αργος. Κατέκτησε επίσης και το Κύπελλο κερδίζοντας (21-19) τον ΑΣΕ Δούκα. ΝΤΑΜΠΛ ΣΤΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ: Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το πρωτάθλημα μπάσκετ στις Γυναίκες αλλά και το Κύπελλο νικώντας 63-60 τον Παναθηναικό στην Γλυφάδα. ΝΤΑΜΠΛ ΣΤΟ ΒΟΛΕΙ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ: Το πρωτάθλημα Ελλάδας στην Α1 βόλεϊ γυναικών κατέκτησε ο Ολυμπιακός. Στον τρίτο τελικό της διοργάνωσης που έγινε στο «Μελίνα Μερκούρη», νίκησε με 3-0 σετ (25-14, 27-25, 25-9) τον ΑΟ Θήρας και πανηγύρισε το πρωτάθλημα, για τέταρτη σερί χρονιά. Ο Ολυμπιακός κατέκτησε και το Κύπελλο, επικρατώντας της ΑΕΚ με 3-0 σετ (25-18, 25-08, 25-13).



«ΧΡΥΣΟΙ» ΠΑΙΔΕΣ: Η Εθνική Παίδων βόλει κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Βαλκανικό πρωτάθλημα, στο Ντόμπριτς της Βουλγαρίας. Επικράτησε στον τελικό της Βουλγαρίας με 3-0 (28-26, 25-17, 25-19). ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΕΣ: Το ελληνικό πρωτάθλημα, δεν χρειάστηκε να παίξει μόνο μπροστά σε άδειες κερδίκες. Αναγκάστηκε να διακοπεί. Τελευταία, μετά τον εμπρησμό στο σπίτι του Γιώργου Μπίκα, που είχε οριστεί αρχιδιαιτητής. ΝΕΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ: Αναρτήθηκε προς διαβούλευση ο νέος Αθλητικός Νόμος, που επιχειρεί να «νοικοκυρέψει» τον ελληνικό αθλητισμό. Περιέχονται 166 άρθρα, όπου ορίζονται με σαφήνεια όλα τα θέματα που αφορούν τον ερασιτεχνικό και τον επαγγελματικό αθλητισμό.



ΑΚΥΡΟ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΤΗΣ ΔΕΒΕΤΖΗ: Ακυρη κρίθηκε η συμμετοχή της Πηγής Δεβετζή στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου, για χρήση απαγορευμένων ουσιών. Της αφαιρέθηκε το χάλκινο μετάλλιο στο τριπλούν. Οι διεθνείς «στιγμές»: Η ΤΡΑΓΩΔΙΑ: Ο κόσμος συγκλονίστηκε. Η Νότια Αμερική έζησε τα ξημερώματα της 29ης Νοεμβρίου το δικό της…Μόναχο. Αεροσκάφος της πτήσης τσάρτερ CP-2933 με 68 επιβάτες, ανάμεσά τους μέλη της βραζιλιάνικης ομάδας Σαπεκοένσε και 9 μέλη πλήρωμα, συνετρίβη, στην Κολομβία, λίγο πριν προσγειωθεί στο Μεντεγίν. Τραγικός απολογισμός, 71 νεκροί και έξι διασωθέντες, ανάμεσά τους οι ποδοσφαιριστές, Αλαν Λουτσιάνο Ρουσέλ, Τζάκσον Ραγκναρ Φόλμαν Ερμίτο Ζαμπιερ. Της συντριβής διεσώθησαν επίσης, η αεροσυνοδός Χιμένα Σουάρες, ο μηχανικός του αεροσκάφους Ερβιν Τουμίρι και ο δημοσιογράφος Ραφαέλ Βαλμορμπίδα, μοναδικός από τους 22 δημοσιογράφους που ταξίδευαν και σώθηκε. Ο τερματοφύλακας της Σαπεκοένσε, Ντανίλο, υπέκυψε στα τραύματά του, στο νοσοκομείο όπου είχε διακομισθεί. ΟΙ …ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ ΡΙΟ: Την πρώτη θέση στον πίνακα των μεταλλίων στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο, κατέκτησαν οι Η.Π.Α. με σύνολο 121 μετάλλια (46 χρυσά). Ακολούθησε η Μεγάλη Βρετανία με 27 χρυσά. Η Κίνα ήταν αυτή που τερμάτισε δεύτερη συνολικά με 70 μετάλλια έχοντας ένα χρυσό λιγότερο από τους Βρετανούς. Ο Τζαμαικανός Γιουσέιν Μπολτ, κατέκτησε χρυσό στα 100μ, 200μ και στα 4χ100μ, φτάνοντας τα εννέα συνολικά, σε τρεις συνεχείς διοργανώσεις. Ο Μάικλ Φελπς είναι πλέον ο αθλητής με τα περισσότερα χρυσά Oλυμπιακά μετάλλια (23). Συνολικά 28, αφού στο Ρίο κατέκτησε 5 χρυσά και ένα ασημένιο. Ο Νοτιοαφρικάνος Γουέιντ φαν Νίεκερκ κέρδισε τα 400μ Ανδρών με 43.03, που είναι νέο παγκόσμιο ρεκόρ. Ο Κενυάτης Νταβίντ Ρουντίσα, επικύρωσε το χρυσό μετάλλιο του Λονδίνου, με μία ακόμα πρώτη θέση στα 800 μ. στο Ρίο. Ο Αντι Μάρει, επιβεβαίωσε την κυριαρχία του κατακτώντας και πάλι το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο. Η Mόνικα Πουίγκ επικρατώντας στον τελικό της Γερμανίδας Αντζελίκ Κέρμπερ με 6-4, 4-6, 6-1, κατέκτησε το πρώτο χρυσό στην ιστορία του Πουέρτο Ρίκο. Η Σόουν Μίλερ από τις Μπαχάμες με μια βουτιά στα τελευταία μέτρα, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 400μ με χρόνο 49.44. Η Τζαμαική Ελέιν Τόμσον είναι η πιο γρήγορη γυναίκα στον κόσμο. Κατάφερε το χρυσό στα 100μ. (10.71») και τα 200μ. (21.78»). Η 19χρονη Αμερικανίδα Κέιτι Λεντέκι έκανε δύο παγκόσμια ρεκόρ στα 400μ και 800μ ελεύθερο, πήρε τέσσερα χρυσά και ένα ασημένιο μετάλλιο. Η 19χρονη Αμερικανίδα Σιμόν Μπάιλς, κατέκτησε τέσσερα χρυσά μετάλλια και ένα χάλκινο που την ανέδειξαν ως νέα βασίλισσα της γυμναστική. Ο Νειμάρ οδήγησε την Βραζιλία στο πρώτο της χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο, πρώτο τίτλο εντός των συνόρων της. Η Ρωσία εκπροσωπήθηκε στον Στίβο μόνο με την 25χρονη αθλήτρια του μήκους, Ντάρια Κλίσινα, αφού η IAAF επέβαλε αποκλεισμό στους αθλητές και τις αθλήτριες της ρωσικής ομοσπονδίας Στίβου, μετά την αποκάλυψη από τον WADA για συστηματικά κρατικά επιχορηγούμενη φαρμακοδιέγερσης. Γιούρσα Μαρντίνι, Πόπολε Μισένγκα, Ραμί Ανις, Γιολάντα Μπουκάσα, Γιετς Πουρ, Γιόνας Κίντε, Πάολο Αμοτούν, Τζέημς Τσιεντζιεκ, Αντζελίνα Νάδα και Ρόουζ Ναθίκε: είναι οι ήρωες της πρώτης ομάδας των προσφύγων που συμμετείχαν στην Iστορία των Ολυμπιακών Αγώνων. ΤΑ ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ ΛΕΣΤΕΡ: Κάτι που ακόμα και τώρα που το γράφουμε φαίνεται… περίεργο. Η Λέστερ με τον Καλούντιο Ρανιέρι στον πάγκο της, λίγους μήνες μετά το καταστροφικό πέρασμα του από την εθνική Ελλάδος, σοκάρει τον ποδοσφαιρικό πλανήτη και κατακτάει την Premier League, κάτι που ούτε και ο πιο «τρελός» οπαδός των «αλεπούδων» δεν περίμενε. Αν και… υπήρξαν κάποιοι που το είχαν στοιχηματίσει και φυσικά πήραν πολλά λεφτά. ΚΙΝΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ: Στους Παραολυμπιακούς Αγώνες, την πρώτη θέση κατέτησε εύκολα η Κίνα, μάλιστα με νέα ρεκόρ, τόσο με τα 107 χρυσά μετάλλια, όσο και με τα 239 στο σύνολο. Η ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ: Η Πορτογαλία είναι η νέα πρωταθλήτρια Ευρώπης. Νίκησε 1-0 την Γαλλία στο Παρίσι με γκολ του Εντερ στην παράταση (109’) και κατέκτησε το πρώτο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στην Ιστορία της. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποχώρησε (25’) τραυματισμένος σε φορείο. Ο Αντουάν Γκριεζμάν με 6 γκολ ήταν ο πρώτος σκόρερ του τουρνουά. Η ΧΙΛΗ ΤΟ CENTENARIO COPA AMERICA: Η Χιλή κέρδισε για δεύτερη φορά μέσα σε δύο χρόνια το Copa America, αυτή την φορά το Centenario στις ΗΠΑ, μπροστά σε 82.016 θεατές στο MetLife Stadium στο Νιου Τζέρσεϊ. Ξανά στα πέναλτι (4-2/0-0 στα 120’), όπως το καλοκαίρι του 2015. Μέσι (άουτ) και Μπίλια (απέκρουσε ο Μπράβο) δεν ήταν εύστοχοι, όπως και ο Χιλιανός Βιδάλ. Αποβλήθηκαν Ντιάς (28’- Χιλή) και Ρόχο (43’-Αργεντινή). ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΡΕΑΛ: Η Ρεάλ Μαδρίτης κατέκτησε το Μουντιάλ Συλλόγων, νικώντας 4-2 στην παράταση (2-2 στα 90’) την Κασίμα Αντλερς στο Τόκιο,για δεύτερη φορά στην ιστορία της, πέμπτη συνολικά, αν προσμετρήσουμε και τα τρία Διηπειρωτικά. Μπενζεμά (9’), Ρονάλντο (60’ πέναλτι,97,104’) τα γκολ των Μαδριλένων, ο Σιμπασάκι (44΄,52΄) σκόρερ για τους Ιαπώνες. Ο ΛΕΜΠΡΟΝ ΜΕ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΟΥ ΝΒΑ: Με υπογραφή του Λεμπρόν Τζέιμς, οι Κλίβελαντ Καβαλίερς κατέκτησαν τον τίτλο στο ΝΒΑ, νικώντας με 93-89 τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς του Στεφ Κάρι, στο έβδομο και τελευταίο παιχνίδι των τελικών. Συγκλονιστικός ο ΛεΜπρον Τζέιμς με 27 πόντους, 11 ριμπάουντ, 11 ασίστ, 3 τάπες και 2 κλεψίματα καταγράφοντας το μόλις τρίτο τριπλ-νταμπλ στην ιστορία των έβδομων τελικών. Οι Καβαλίερς έγιναν η πρώτη ομάδα, που ενώ ήταν 1-3 πίσω στο σκορ στη σειρά των τελικών, κατάφερε να κερδίσει τον τίτλο. ΡΕΑΛ… CHAMPIONS: Η Ρεάλ Μαδρίτης στέφθηκε για 11η φορά στην Ιστορία της πρωταθλήτρια Ευρώπης. Νίκησε στα πέναλτι 5-3 (1-1 στα 90’ και την παράταση) την Ατλέτικο Μαδρίτης και κατέκτησε το Champions League μέσα στο Μιλάνο. Οι Μαδριλένοι προηγήθηκαν (15′) με τον Σέρχιο Ράμος και η Ατλέτικο, που έχασε πέναλτι (47′) με τον Γκριεζμάν, ισοφάρισε (79′) με τον Καράσκο. ΣΕΒΙΛΛΗ…LEAGUE: Η Σεβίλη νίκησε 3-1 την Λίβερπουλ στην Βασιλεία, κατέκτησε το τρίτο διαδοχικό Europa League (πέμπτο συνολικά στην διοργάνωση) και έγινε η πρώτη ομάδα με τρεις διαδοχικούς τίτλους στην Ιστορία του θεσμού, αλλά και στα κύπελλα Ευρώπης γενικότερα, 40 χρόνια μετά την Μπάγερν (πρωταθλητριών 1974, 1975, 1976). Γκαμέιρο (46΄) και Κόκε (64΄, 70΄) τα γκολ της Σεβίλης, ο Στάριτζ είχε ανοίξει το σκορ για την Λίβερπουλ.



ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΡΟΣΜΠΕΡΓΚ ΣΤΗ F1: Ο Νίκο Ρόσμπεργκ αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής για πρώτη φορά στην καριέρα του και έγινε ο πρώτος οδηγός που επαναλαμβάνει, με διαφορά 34 ετών, τον άθλο του πατέρα του, του Κέκε Ρόσμπεργκ. Ο Ρόσμπεργκ συγκέντρωσε 385 βαθμούς, πέντε περισσότερους από τον Χάμιλτον. Στους κατασκευαστές το πρωτάθλημα πήρε η Mercedes με 765 βαθμούς, μπροστά από την Red Bull (468) και την Ferrari (398).



ΜΑΡΕΙ ΚΑΙ ΚΕΡΜΠΕΡ ΟΙ «ΧΡΥΣΕΣ ΡΑΚΕΤΕΣ»: Ο 29χρονος Αντι Μάρεϊ, έγινε ο πρώτος Βρετανός τενίστας που βρέθηκε στο Νο. 1 της παγκόσμιας κατάταξης. Εκθρόνισε τον Τζόκοβιτς από την κορυφή μετά από 122 διαδοχικές εβδομάδες παραμονής του Σέρβου στην κορυφή. Στις γυναίκες η Γερμανίδα, Αντζελίκ Κέρμπερ, πήρε την θέση της Σερένα Γουίλιαμς, στο Νο. 1 του κόσμου για 186 συνεχείς εβδομάδες.



ΛΟΥΜΠΟΥΑΝ ΚΑΙ ΑΡΟΥΣΕΙ ΣΤΟ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ: Ο Κενυάτης Λούκα Ρότιτς Λούμπουαν ήταν πρώτος στον 34ο Μαραθώνιο δρόμο της Αθήνας με 2 ώρες 12 λεπτά 49 δευτερόλεπτα. Δεύτερος ήταν ο συμπατριώτης του Μπένσον Κιπρούτο και τρίτος ο επίσης Κενυάτης Άντριου Μπεν Κιμτάρ. Στις Γυναίκες νικήτρια αναδείχθηκε η Κενυάτισα Νάνσι Αρουσέι με 2.38.13, με 2η την Αλγερινή Κενζά Νταχμανί με 2.38.28 και 3η την Ράνια Ρεμπούλη με 2.49.23 Η ΣΕΡΒΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΟ: Η Σερβία επιβεβαίωσε τον τίτλο του απόλυτου φαβορί και κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υδατοσφαίρισης, στο Βελιγράδι, νικώντας 10-8 το Μαυροβούνιο στην «Kombank Arena». Η ΟΥΓΓΑΡΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ: Η Ουγγαρία με 19 συνολικά μετάλλια (10 χρυσά-4 ασημένια -5 χάλκινα),η Μεγάλη Βρετανία(22/ 7 – 6 – 9) και η Ιταλία (17/5- 7- 5) πρωταγωνίστησαν στο Ευρωπαικό πρωτάθλημα κολύμβησης στο Λονδίνο. ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΗΠΑ: Οι ΗΠΑ με 23 συνολικά μετάλλια (6 χρυσά, 4 ασημένια και 4 χάλκινα), κυριάρχησαν στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Πόρτλαντ. ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ ΠΟΛΩΝΙΑ: Η χώρα που εντυπωσίασε στο 23ο Ευρωπαϊκό πρωταθλήματος Στίβου Ανδρών – Γυναικών στο Άμστερνταμ ήταν η Πολωνία που βρέθηκε στην πρώτη θέση με την κατάκτηση 12 μεταλλίων (6 χρυσά-5 ασημένια- 1 χάλκινο), ενώ τα περισσότερα πήραν Γερμανία (16/5-4-7) και Βρετανία (16/5-3-8) Η 4η «ΧΡΥΣΗ ΜΠΑΛΑ» ΤΟΥ ΡΟΝΑΛΝΤΟ: Ο Κριστιάνο Ρονάλντο κατέκτησε την τέταρτη «Χρυσή Μπάλα» στην καριέρα του, καθώς αναδείχθηκε κορυφαίος ποδοσφαιριστής του πλανήτη για το 2016 από το France Football. Δεύτερος στη σχετική ψηφοφορία ο Λιονέλ Μέσι και τρίτος ο Αντουάν Γκριζμάν. Ο ιστορικός θεσμός της Χρυσής Μπάλας, διοργανώνεται ξανά εξ ολοκλήρου από το γαλλικό περιοδικό France Football μετά από έξι χρόνια συνύπαρξης με τη FIFA (World Player of the Year). Ο ΙΝΦΑΝΤΙΝΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ FIFA: Ο 45χρονος Ελβετός, πρώην γενικός γραμματέας της UEFA, Τζάνι Ινφαντίνο είναι ο 10ος προέδρος της Ιστορία της FIFA, για την τετραετία 2016-2020. Επικράτησε στη Ζυρίχη, του Σεϊχη του Μπαχρέιν, Σαλμάν μπιν Ιμπραϊμ Αλ Χαλίφα, συγκεντρώνοντας 115 ψήφους στη δεύτερη ψηφοφορία, έναντι 88 του Σεϊχη Σαλμάν και διαδέχεται τον Ισα Χαγιάτου, που διετέλεσε πρόεδρος της μεταβατικής περιόδου, μετά το σκάνδαλο διαφθοράς που οδήγησε στην παραίτηση τον Σεπ Μπλάτερ. Ο ΣΕΦΕΡΙΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ UEFA: Ο 48χρονος Σλοβένος Αλεξάντερ Σέφεριν, δικηγόρος στο επάγγελμα και πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Σλοβενίας (από το 2011), εξελέγη νέος (και έβδομος στην ιστορία) πρόεδρος της UEFA μετά τις διεργασίες που έγιναν στην Αθήνα. Επικράτησε με 42 έναντι 13 ψήφων του έτερου υποψηφίου, 68χρονου Ολλανδού Μίκαελ Φαν Πραχ (άλλοτε πρόεδρου του Άγιαξ) και διαδέχθηκε τον Μισέλ Πλατινί. Ο Γάλλος ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τον χώρο του ποδοσφαίρου.



ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΡΩΣΩΝ ΧΑΚΕΡ ΓΙΑ WADA: Κορυφαία ονόματα του αθλητισμού, που συμμετείχαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο, συμπεριλαμβάνονται στη λίστα αυτών που φέρονται να έχουν κάνει χρήση απαγορευμένων ουσιών κι έδωσε στη δημοσιότητα η ομάδα των χάκερ που έχει υποκλέψει από την WADA τους ιατρικούς φακέλους τους. FOOTBALL LEAKS: Η «Ευρωπαική ομάδα συνεργασίας» (EIC), μετά το «κλείσιμο» της ιστοσελίδας Football Leaks, έπειτα απο επιθέσεις που δέχθηκε στον κυβερνοχώρο, ξεκίνησε έρευνα, με βάση αυτά τα έγρραφα. Δώδεκα εφημερίδες-περιοδικά και 60 δημοσιογράφοι μελέτησαν έγγραφα αρχείων των Football Leaks, παρουσιάζοντας συναλλαγές κορυφαίων πρωταγωνιστών του ποδοσφαίρου με εταιρείες που έχουν έδρα σε φορολογικούς παραδείσους στην Καραιβική, προκειμένου να αποφύγουν φόρους. Το γραφείο της γαλλικής οικονομικής εισαγγελίας ξεκίνησε ήδη προκαταρκτική έρευνα, για πιθανή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ξέπλυμα μαύρου χρήματος και φοροδιαφυγή.Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει νέα νομοθεσία για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής το επόμενο έτος σύμφωνα με τις αναφορές των μέσων ενημέρωσης. δολ,αμπε

