Διέλυσαν Lamborghini μπροστά στα μάτια του ιδιοκτήτη της επειδή δεν είχε πινακίδες

Ιανουάριος 2nd, 2017 by Σταματίνα

Ίσως οι λάτρεις των ακριβών αυτοκινήτων να μην πρέπει πατήσουν το play στο βίντεο που ακολουθεί αφού το θέαμα θα είναι σοκαριστικό. Μία Lamborghini αξίας άνω των 300.000 γίνεται κομματάκια στη μέση του δρόμου από μπουλντόζα των αρχών επειδή είχε πλαστές πινακίδες, κλέβοντας έτσι το κράτος. Ο ιδιοκτήτης του ιταλικού αυτοκινήτου το εισήγαγε λαθραία στην Ταϊβάν, με τις αρχές να ανακαλύπτουν τις πλαστές πινακίδες και να λαμβάνουν δράση. Μάλιστα η καταστροφή έγινε μπροστά στα μάτια περαστικών αλλά και του ίδιου του ιδιοκτήτη για παραδειγματισμό (και όσων τολμήσουν να κλέψουν ξανά το κράτος). newmoney

This entry was posted on Δευτέρα, Ιανουάριος 2nd, 2017 at 12:09 and is filed under ΠΑΡΑΞΕΝΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.