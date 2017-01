Γκάφα των Τούρκων: Δεν είναι αυτός ο μακελάρης της Κωνσταντινούπολης

Ιανουάριος 2nd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Σε μια… επική γκάφα φαίνεται πως έπεσαν οι τουρκικές Αρχές με την υπόθεση του μακελειού στην Κωνσταντινούπολη.



Ενώ το απόγευμα της Κυριακής η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφία του υποτιθέμενου τρομοκράτη, αργά το βράδυ αποδείχθηκε ότι ο… τρομοκράτης είναι πολίτης του Καζακστάν. Οπως αναφέρει το τουρκικό σάιτ Haberiyakala, η φωτογραφία που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο τις τελευταίες ώρες δεν απεικονίζει τον δράστη της επίθεσης αλλά έναν υπήκοο από το Καζακστάν. Μάλιστα, ο ίδιος υπέβαλε διαμαρτυρία βλέποντας τη φωτογραφία του να έχει δημοσιευτεί στις πρώτες σελίδες σε όλα τα Μέσα παγκοσμίως. Αρχικά τα τουρκικά ΜΜΕ έκαναν πρωτοσέλιδο τη σχετική φωτογραφία υποστηρίζοντας ότι είχε ληφθεί κατά τον έλεγχο διαβατηρίου του δράστη στο αεροδρόμιο Ατατούρκ. Ανέφεραν ακόμη ότι ο δράστης είναι μέλος του Ισλαμικού Κράτους από το Τουρκεστάν. Ο απεικονιζόμενος στη φωτογραφία, όμως, πήγε στην Ασφάλεια και δήλωσε ότι δεν έχει καμιά σχέση με την τρομοκρατία. Έπειτα από έρευνα που έγινε, όντως διαπιστώθηκε ότι είναι πολίτης του Καζακστάν και βρίσκεται στην Τουρκία για επαγγελματικούς λόγους!



iefimerida

