Αννα Διαμαντοπούλου: Έτοιμο το κόμμα μου – Ποιοι συμμετέχουν

Ιανουάριος 2nd, 2017 by Χρήστος Μίμης

«Ο στόχος δεν είναι ένα κόμμα μπαλαντέρ του ενδιάμεσου χώρου», δηλώνει η Άννα Διαμαντοπούλου, σε συνέντευξή της στο ΑΜΠΕ για το καινούργιο κόμμα το οποίο μαζί με τον Γιάννη Ραγκούση και τον Γιώργο Φλωρίδη προετοιμάζουν και υπογραμμίζει ότι «ο νέος φορέας είναι ο προοδευτικός πόλος, απέναντι στον συντηρητικό, σε μια εποχή που οι έννοιες αριστερά – δεξιά έχουν χάσει το παλαιό νόημα τους».



Σχολιάζοντας το γεγονός ότι μέχρι σήμερα έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες για ενιαία κεντροαριστερά και έχουν αποτύχει τονίζει ότι «αυτή τη προσπάθεια θα καρποφορήσει γιατί δεν θέλει να διαλύσει αλλά να συνθέσει. Δεν θέλει να πάει απέναντι στην ιστορία της παράταξης αλλά να την ανανεώσει».



Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο προσφυγής στις κάλπες η πρώην υπουργός τονίζει ότι δεν συμφωνεί γενικά με το αίτημα των εκλογών και σημειώνει ότι «έξι πρωθυπουργοί σε 5 χρόνια και συνεχώς εκλογές για την ικανοποίηση των αναγκών της αντιπολίτευσης, κανένα καλό δεν έφεραν». Εκτιμά όμως ότι «τα αδιέξοδα στα οποία η ίδια η κυβέρνηση μας οδηγεί, θα τις φέρουν γρήγορα», ενώ δεν αποκλείει το δημοψήφισμα τονίζοντας ότι «το απρόβλεπτο είναι μέρος της εκλογικής τακτικής του κ. Τσίπρα».

