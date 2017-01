Ιανουάριος 1st, 2017 by Χρήστος Μίμης

Η θερμοκρασία στα Γρεβενά στη 01:02 ήταν -7.8 °C Με ήλιο, κρύο και χιόνια ξεκινάει η χρονιά. Αναλυτικά και σύμφωνα με την ΕΜΥ στα δυτικά και βαθμιαία στα βόρεια της χώρας ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος.

Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες με χιονόνερο ή ασθενείς χιονοπτώσεις στις Κυκλάδες, την Κρήτη και μέχρι το μεσημέρι στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας ως προς τις μέγιστες τιμές. Παγετός κατά τόπους ισχυρός στα ηπειρωτικά. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα δυτικά και βόρεια θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Στην Αττική η θερμοκρασία από 02 έως 09 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία από -01 έως 07 βαθμούς Κελσίου.



Δευτέρα 02-01-2017

Καιρός: γενικά αίθριος και μόνο στη δυτική Ελλάδα, την Κρήτη, τα Νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα υπάρχουν τοπικές Νεφώσεις και θα σημειωθούν σποραδικές βροχές κυρίως στις νοτιότερες περιοχές και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Ανεμοι: από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά στα νότια 5 με 6 Μποφόρ.

Θερμοκρασια: σε μικρή άνοδο. Παγετός κατά τόπους στα κεντρικά και τα Βόρεια ηπειρωτικά. Τρίτη 03-01-2017

Καιρός: στα δυτικά, τα νότια και την ανατολική νησιωτική χώρα Νεφώσεις με τοπικές βροχές και στις νοτιότερες θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές σποραδικές καταιγίδες. Στα υπόλοιπα αρχικά αίθριος, βαθμιαία όμως από το μεσημέρι και από τα βόρεια θα αναπτυχτούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα βορειοδυτικά. Χιονιά θα πέσουν στην ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία. Ανεμοι: δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα δυτικά και νότια τοπικά 6 μποφόρ. Βαθμιαία στο βόρειο Ιόνιο θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασια: Σε μικρή περαιτέρω άνοδο. Τέταρτη 04-01-2017

Καιρός: στη Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις με τοπικές βροχές, λίγα χιόνια στα ορεινά και βαθμιαία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα, νεφώσεις με τοπικές βροχές και στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές σποραδικές καταιγίδες, αρχικά στα δυτικά και νότια και βαθμιαία και στης υπόλοιπες περιοχές ενώ λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά. Από το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα και στις υπόλοιπες περιοχές θα εξασθενήσουν.

Ανεμοι: στα βόρεια από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στρεφόμενοι στα δυτικά σε βόρειους βορειοδυτικούς 5 με 6 μποφόρ και πιθανώς στο αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασια: χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Πέμπτη 05-01-2017

Καιρός: στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές σποραδικές καταιγίδες, ενώ χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Ανεμοι: από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Από το απόγευμα και από τα βόρεια βαθμιαία από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασια: σε πτώση από τα βόρεια. Παγετός τη νύχτα στα βόρεια.



Παρασκευή 06-01-2017- ΘΘεοφάνια

Καιρός: στα βορειοδυτικά λίγες νεφώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές, στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές σποραδικές καταιγίδες και χιόνια σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Από το απόγευμα τα φαινόμενα βαθμιαία θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα νότια.

Ανεμοι: από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στα πελάγη πιθανώς τοπικά 8 μποφόρ. Θερμοκρασια: σε περαιτέρω πτώση. Παγετός τη νύχτα και νωρίς το πρωί στα ηπειρωτικά.

