Grevena TV || Γρεβενά: Τελέσθηκε η δοξολογία για το νέο έτος 2017 (εικόνες + video)

Η κοπή της Βασιλόπιτας της Μητρόπολης Γρεβενών…

Την Κυριακή 1η Ιανουαρίου 2017, με την ευκαιρία του Νέου έτους, έγινε η επίσημη δοξολογία, στο Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Γρεβενών, στην οποία χοροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Γρεβενών κ.κ. Δαβίδ.

Πλήθος επισήμων και κόσμου κατέκλυσε τον Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Γρεβενών. Ο Μητροπολίτης μιλά για τον «δίσκο της Ευλογίας» :

Αποσπάσματα από την δοξολογία και την ευλογία της Βασιλόπιτας της Μητρόπολης Γρεβενών:



Ο Μητροπολίτης κ.Δαβίδ ευλογεί και κάνει μία ευχή: Να γίνουμε το 2017, καλύτεροι άνθρωποι. Και φέτος τα Θεοφάνια στα Γρεβενά θα γίνουν στο κολυμβητήριο της πόλης :

Η κοπή της βασιλόπιτας και η… διανομή:



Δείτε λίγες εικόνες:







Κατερίνα Ζιώγα





































