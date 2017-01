6 τιπς για να μη δείτε το λογαριασμό για τη θέρμανση να εκτοξεύετε στα ύψη

Ιανουάριος 1st, 2017 by Σταματίνα

Oταν πιάνει κρύο, ξαφνικά όλα έξω ερημώνουν και το σπίτι γίνεται αγαπημένο καταφύγιο. Ωστόσο, με τα πρώτα κρύα κάθε χρόνο μπαίνει το θέμα της θέρμανσης. Το θέμα του κόστους της θέρμανσης. Παρακάτω παρουσιάζονται έξι τρικ μέσω των οποίων μπορείτε ουσιαστικά να μονώσετε καλύτερα το σπίτι σας και να εξασφαλίσετε ότι τα θερμαντικά σώματα του σπιτιού σας αποδίδουν το 100% χωρίς να σας επιβαρύνουν περαιτέρω. Ανοίξτε τις κουρτίνες Οταν οι μέρες είναι ηλιόλουστες με το να έχετε κλειστά τα παντζούρια και τις κουρτίνες μπροστά στα παράθυρα και τις μπαλκονόπορτες, εμποδίζετε τον ήλιο να μπει στο σπίτι σας και να σας ζεστάνει φυσικά. Απλά θυμηθείτε και πάλι το βράδυ να κλείσετε παντζούρια και κουρτίνες για να περιορίσετε την ψύχρα. Επενδύστε σε ενεργειακά αποδοτικές κουρτίνες Για παράδειγμα βάλτε ρόμαν αντί για περσίδες. Εχει να κάνει με την πυκνότητα της κουρτίνας και το πόσο εμποδίζει τη θερμότητα (για την οποία έχετε ξοδέψει τόσα) να δραπετεύσει προς τα έξω. Βάλτε αεροστόπ σε πόρτες-παράθυρα-μπαλκονόπορτες Κάντε το απλό τσεκ με το χέρι σε παράθυρα, μπαλκονόπορτες και πόρτες για να δείτε αν από κάπου… μπάζει. Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο πάρτε αεροστόπ, αυτοκόλλητες ταινίες ή άλλα, πάνινα, που κυκλοφορούν στην αγορά και τοποθετείστε τα όπου έχετε διαρροή. Η διαφορά που θα δείτε θα είναι μεγάλη. Χαμηλώστε το θερμοστάτη, ειδικά όταν κοιμάστε Χαμηλώνοντας τη θερμοκρασία κατά 2 με 6 βαθμούς, από τους 23 στους 17 για παράδειγμα, ειδικά κατά τη νύχτα, μπορείτε να μειώσετε το λογαριασμό του ρεύματος ή του πετρελαίου κατά 10%.Για να καλύψετε τη διαφορά ρίξτε μια κουβερτούλα πάνω σας… Κλείστε την καμινάδα! Οταν δεν χρησιμοποιείτε το τζάκι μπορείτε να κλείσετε το πορτάκι της καμινάδας (είναι μόνο μια κίνηση, βάζετε το χέρι σας μέσα στο τζάκι και κατεβάζετε την αλυσίδα). Προσοχή! Μην ξεχάσετε να το ανοίξετε την επόμενη φορά που θα το ανάψετε. Κάντε τσεκ απ! Το κόστος της επίσκεψης ενός τεχνικού για να τσεκάρει αν όλα τα θερμαντικά ηλεκτρικά σώματα λειτουργούν κανονικά, να τα συντηρήσει και να αποκλείσει το ενδεχόμενο διαρροής, είναι πολύ μικρότερο από το κόστος που θα έχετε αν όλα δεν λειτουργούν κανονικά… bovary

