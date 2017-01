32ο Τουρνουά Χριστουγέννων Κορασίδων της Ε.Ο.Κ. στο Τσοτύλι Κοζάνης (αφίσα)

Ιανουάριος 1st, 2017 by Χρήστος Μίμης

Συμμετέχει η Αθλήτρια του Κεραυνού Αγίου Γεωργίου Γρεβενών Ελένη Φάρρου

Την πρώτη εβδομάδα του νέου έτους και συγκεκριμένα από 03 έως και 07 Ιανουαρίου 2017, θα διεξαχθεί στο Τσοτύλι του Δήμου Βοΐου το 32ο Τουρνουά Χριστουγέννων Κορασίδων της Ε.Ο.Κ. ¨Πέτρος Καπαγέρωφ¨. Για ακόμα μία φορά η Δυτική Μακεδονία, γίνεται επίκεντρο του ενδιαφέροντος για το γυναικείο μπάσκετ της Ελλάδας, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα στους αθλητές/τριες και φιλάθλους της περιοχής μας, να παρακολουθήσουν μπάσκετ υψηλού επιπέδου, από το ¨αύριο¨ του αθλήματός μας. Ευχαριστούμε την ΕΟΚ που για ακόμα μια φορά εμπιστεύτηκε την Ένωση μας, επίσης συγχαίρουμε και ευχαριστούμε το Δήμο Βοΐου για την ανάληψη του Τουρνουά, εν μέσω μιας πολύ δύσκολης οικονομικά εποχής και παράλληλα καλωσορίζουμε τις νεαρές αθλήτριες στο φιλόξενο τόπο μας. Ευχόμαστε καλή διαμονή και καλή επιτυχία σε όλα τα κορίτσια. Η αφίσα: ΕΚΑΣΔΥΜ Συμμετέχει η Αθλήτρια του Κεραυνού Αγίου Γεωργίου Γρεβενών Ελένη Φάρρου

