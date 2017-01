Φλούδα Λεμονιού: Δείτε 8 Απίστευτες Χρήσεις της

Ιανουάριος 1st, 2017 by Σταματίνα

Αφού στύψετε ένα λεμόνι, η επόμενη σας κίνηση είναι να πετάξετε στα σκουπίδια τη φλούδα του. Στην πραγματικότητα, όμως, πετάτε ένα θαυματουργό προϊόν της φύσης, το οποίο μπορεί να σας φανεί χρήσιμο με 8 διαφορετικούς τρόπους. Δείτε αναλυτικά τις χρήσεις μίας φλούδας λεμονιού και δεν θα θέλετε να τις πετάξετε ξανά. Αποσμητικό κάδου απορριμάτων Ρίχνετε μερικές φλούδες λεμονιού στο κάτω μέρος του κάδου απορριμάτων τακτικά για να απορροφούν τις ανεπιθύμητες μυρωδιές και να δίνουν ένα όμορφο άρωμα. Φωτίζει το δέρμα Το λεμόνι περιέχει κιτρικό οξύ που έχει λευκαντικές ιδιότητες. Τρίψτε μία φλούδα λεμονιού στα χέρια και στους αγκώνες για να αναζωογονηθείτε, να φωτίσετε το δέρμα σας και να σφίξουν οι πόροι. Λευκαίνει τα νύχια Τρίψτε φλούδες λεμονιού σε κιτρινισμένα νύχια για να αποκτήσουν και πάλι το φυσικό τους χρώμα. Καθαρίζει τους λεκέδες καφέ σε ένα φλιτζάνι Βάλτε μία φλούδα λεμονιού σε ένα φλιτζάνι και προσθέστε νερό. Αφήστε το μείγμα για αρκετές ώρες και στη συνέχεια καθαρίστε το με ένα πανί. Οι λεκέδες θα πρέπει να έχουν εξαφανιστεί. Απολυμαίνει το ξύλο κοπής Αφού καθαρίσετε το ξύλο κοπής από τα τρόφιμα που μόλις κόψατε, τρίψτε στην επιφάνειά του με μία φλούδα λεμονιού για να το απολυμάνετε, χάρη στις αντιβακτηριακές ιδιότητες του λεμονιού. Αφήστε το για 2 λεπτά, πριν το ξεπλύνετε με νερό. Υγραντήρας Αν η ατμόσφαιρα του σπιτιού σας είναι ξηρή, βάλτε φλούδες λεμονιού σε ένα κατσαρολάκι με νερό και αφήστε τις να σιγοβράσουν σε χαμηλή θερμοκρασία. Με αυτόν τον τρόπο, παράλληλα, θα αντιμετωπίσετε την ξηρότητα και το σπίτι σας θα έχει ένα ευχάριστο άρωμα. Καθαρίστε άλατα και μεταλλικά στοιχεία ενός βραστήρα Αν ο βραστήρας τσαγιού έχει αποκτήσει άλατα και μεταλλικά στοιχεία, γεμίστε τον με νερό, στο οποίο θα προσθέσετε και φέτες λεμονιού. Αφήστε το νερό να βράσει. Αφού βράσει, κλείστε τον βραστήρα και αφήστε τον με το νερό και τις φλούδες στο εσωτερικό του για μία ώρα. Στη συνέχεια, ξεπλύνετέ τον και θα δείτε πως θα λάμπει ξανά.

