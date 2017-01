Το Facebook εξαγόρασε ομάδα ανάπτυξης eye-tracking

Ιανουάριος 1st, 2017 by Σταματίνα

Μια μικρή startup εταιρεία 16 ατόμων που ασχολείται με την ανάπτυξη λογισμικού eye-tracking εξαγόρασε το Facebook, λίγο πριν φύγει το 2016. Σύμφωνα με ανακοίνωση εκπροσώπου της Oculus, η εταιρία «Eye Tribe» ανήκει πλέον στο δημοφιλές κοινωνικό δίκτυο. Δεν είναι δύσκολο να εικάσει κανείς το πως θα χρησιμοποιήσει η Oculus το σχετικό λογισμικό. Το πιθανότερο είναι πως δεν θα αργήσει η ώρα που απλά θα κινούμε τα μάτια μας μέσα στο Oculus Rift και θα μπορούμε να κάνουμε τις σχετικές επιλογές. iefimerida

