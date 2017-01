Το σινεμά… παχαίνει! Τα πατατάκια ή το ποπ κορν έχουν λιγότερες θερμίδες;

Ιανουάριος 1st, 2017 by Σταματίνα

Η επίσκεψή μας στο σινεμά έχει άρρηκτα συνδεθεί με την κατανάλωση μεγάλης ποσότητας ποπ κορν η πατατακίων σε συνδυασμό με τα παγωμένα αγαπημένα μας αναψυκτικά. Δυστυχώς, σύμφωνα με πρόχειρους υπολογισμούς, αυτό σημαίνει πως φεύγουμε από τον κινηματογράφου «φορτωμένοι» με περίπου 1.200 θερμίδες έξτρα, κάτι που μόνο καλό δεν κάνει στη σιλουέτα και την υγεία μας. Ας τα πάρουμε αναλυτικά λοιπόν. Tι θα ήταν καλύτερο να προτιμήσουμε αν θέλουμε να απολαύσουμε την ταινία μας με λιγότερες θερμίδες; Ποπ κορν ή πατατάκια; Το ποπ κορν μεσαίου μεγέθους, όταν συνδυάζεται με αναψυκτικό περιέχουν 1.200 θερμίδες και κορεσμένο λίπος 60 γραμμαρίων. Πρόκειται για ποσότητα λιπαρών που ισοδυναμεί με φυσιολογική κατανάλωση τροφής τριών ημερών ή εναλλακτικά με τη κατανάλωση τριών μεγάλων χάμπουργκερ! Με άλλα λόγια… μια βόμβα θερμίδων. «Ποιος θα περίμενε 1.200 θερμίδες και, επιπλέον, επιβαρυντικό λίπος για την καρδιά τριών ημερών μέσα σε ένα σακουλάκι ποπ κορν και ένα κουτάκι αναψυκτικού; Αν κάποιος προσθέσει και λιωμένο τυρί ή έξτρα βούτυρο πάνω από τα ποπ κορν του, αυτόματα αυξάνονται κατά πολύ τόσο οι θερμίδες όσο και το κορεσμένο λίπος. Το λίπος που περιέχεται στην εν λόγω τροφή είναι ίσο με μια ράβδο βουτύρου και οι θερμίδες ισοδυναμούν με δύο ράβδους βουτύρου», έχει δηλώσει η διατροφολόγος του CSPI, Τζέιν Χάρλεϊ. Όσο για τα πατατάκια; Τα 100 γραμμάρια (ποσότητα λίγο λιγότερη από ένα μεσαίο σακουλάκι) μας φορτώνουν με 536 θερμίδες, ενώ αν προσθέσεις το αναψυκτικό, η θερμίδες αυξάνονται δραματικά. Δε χρειάζεται να μιλήσουμε για τις θερμίδες αν θελήσουμε να φάμε και… επιδόρπιο, σωστά; gazzetta

loading…

This entry was posted on Κυριακή, Ιανουάριος 1st, 2017 at 16:03 and is filed under ΥΓΕΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.