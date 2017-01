Το μοναδικό σημείο που απαγορεύεται να «χτυπήσεις» σκουλαρίκι -Είναι επικίνδυνο

Ιανουάριος 1st, 2017 by Σταματίνα

Μπορεί όσοι έχουν τατουάζ να λένε πως μόλις κάνεις το πρώτο θα θέλεις κι άλλο, αλλά το ίδιο φαίνεται να ισχύει και για όσους δεν αρκούνται μόνο σε δύο piercingσε σε κάθε αυτί. Η τέχνη του να «τρυπιέσαι» έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής σε νέες και νέους τα τελευταία χρόνια με αποτέλεσμα να κάνουν τρύπες σε όλο το μήκος του αυτιού, αλλά και σε άλλα σημεία του σώματός τους, όπως τον αφαλό, την γλώσσα, το φρύδι κτλ. Παρά την μόδα, οι ειδικοί προειδοποιούν πως το να «χτυπήσει» κάποιος σκουλαρίκι στην γλώσσα μπορεί να έχει απίστευτες επιπτώσεις σε όλο του το σώμα.. Συγκεκριμένα, η μέθοδος ονομάζεται Snake Eyes και παρ΄όλο που φαίνεται σαν κάποιος να έχει κάνει δύο ξεχωριστά τρυπήματα στην γλώσσα, πρόκειται στην ουσία για ένα σκουλαρίκι. Έτσι το «bullbar» διαπερνά οριζοντίως την γλώσσα, δημιουργώντας δύο τρύπες πάνω στο σημείο που συνδέονται δύο μύες. Όσον αφορά το αντίκτυπο που θα έχει στο στόμα του «τρυπηθέντος», ο Cantwell (επαγγελματίας στο piercing) αναφέρει πως ο «τολμηρός» πελάτης θα δει τα ούλα του να διαβρώνονται, τα δόντια του θα έχουν πρόβλημα και θα τον ενοχλεί η μεγάλη ουλή που θα του αφήσει η τρύπα στην γλώσσα, πράγμα που σημαίνει πως μία τέτοια τρύπα δεν είναι και κάτι απλό, όπως στο αυτί. Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με την Ένωση Ιατρών της Αυστραλίας, το piercing στην γλώσσα μπορεί να επηρεάσει την ομαλή λειτουργία άλλων σημείων του σώματος.

«Όταν πρόκειται για piercing στη γλώσσα υπάρχουν πολλές επιπλοκές που μπορεί να συμβεί τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα», αναφέρει ο Τόνι Μπάρτον. Ο μυς της γλώσσας είναι μία πολύπλοκη κατασκευή και μετά από μακροχρονιες έρευνες το μόνο σίγουρο είναι πως υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να προκαλέσει σοβαρή ασθένεια στα ούλα»,προσθέτει ο ίδιος. Οι ειδικοί υποστηρίζουν πως σε ακραίες περιπτώσεις λοιμώξεων από τρυπήματα, οι άνθρωποι μπορούν να πάθουν δηλητηρίαση του αίματος, σύνδρομο τοξικού σοκ, να φράξουν οι αεραγωγοί τους, αλλά και να κινδυνεύσουν από ασθένειες όπως HIV και ηπατίτιδα (σε πιο σπάνιες περιπτώσεις). Το μόνο σίγουρο είναι πως οι γιατροί συμβουλεύουν όσους σκέφτονται να κάνουν κάτι τέτοιο να είναι πλήρως ενημερωμένοι για τις πιθανές παρενέργειες του «τρυπήματος» στην γλώσσα, πριν το τολμήσουν! iefimerida

