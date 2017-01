Τι λένε τα ζώδια για το νέο έτος -Οι τυχεροί και οι ευνοημένοι του 2017

Ιανουάριος 1st, 2017 by Χρήστος Μίμης

Το 2017 είναι ένα έτος που θα φέρει ισορροπία, σαφώς όμως δεν μπορεί να λύσει λάθη και προβλήματα του παρελθόντος. Μία καλή χρονιά με βελτιωμένες συνθήκες, περισσότερες ευκαιρίες και θετικές αλλαγές για τους περισσότερους. Κριός Αυτή είναι η χρονιά που επιτέλους θα προωθήσεις τις προσωπικές σου σχέσεις. Μπορεί να μην αφορά αποκλειστικά σε γάμο, αλλά μέσα στη χρονιά θα συγκατοικήσεις με το έτερον ήμισυ και θα προωθήσεις επαγγελματικές συνεργασίες. Ευνοούνται σπουδές, κληρονομικές υποθέσεις, ενώ λύνονται νομικές αντιδικίες. Περισσότερη τύχη και αισιοδοξία, αλλά και ευκαιρίες σου επιφυλάσσει η Αφροδίτη την άνοιξη Φεβρουάριο, Μάρτιο, Μάιο, ενώ θα έχεις τύχη και τις πρώτες μέρες του Δεκεμβρίου 2017. Ταύρος

Αν περιμένεις χρήματα, τα πράγματα για τη νέα χρονιά φτιάχνουν από Ιούλιο, ενώ ήδη οι μέρες σου είναι καλύτερες με το που μπαίνει ο Ιούνιος. Το καλοκαίρι θα αντιμετωπίσεις και όλα τα οικογενειακά ζητήματα, εντάσεις στις προσωπικές σου σχέσεις τις οποίες και θα πρέπει να αντιμετωπίσεις με στωικότητα ώστε τα πράγματα να έρθουν όπως τα θέλεις. Όλα όσα σε απασχολούν σε δουλειά αλλά και καταστάσεις που σε ταλαιπωρούν από το παρελθόν, παίρνουν το δρόμο τους από Οκτώβριο. Το 2017 είναι για σένα η χρονιά της συντροφιάς. Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσεις το σκυλάκι που πάντα ήθελες. Δίδυμοι Τα οικονομικά σου πάρε δώσε άστα για τον Αύγουστο που ο μήνας είναι ευνοϊκότερος απέναντί σου. Το 2017 είναι μια χρονιά με κέρδη αλλά και απώλειες. Είναι μια δημιουργική για σένα χρονιά, μαλακώνουν οι σχέσεις με τα παιδιά, έχεις χρόνο για ψυχαγωγία και διασκέδαση και δημιουργούνται νέες βελτιωμένες συνθήκες στο εργασιακό σου περιβάλλον. Προσοχή στις φιλίες σου. Μην επενδύεις σε ανθρώπους περισσότερο απ όσο αξίζουν. Διαχώρησε φίλους απο γνωστούς ώστε να μην σοκαριστείς τη στιγμή που χωρίς λόγο θα σου γυρίσουν την πλάτη. Καρκίνος

Το 2017 είναι η χρονιά που μπορείς να φέρεις αξιόλογα αποτελέσματα τόσο σε προσωπικό όσο και επαγγελματικό επίπεδο. Σε διακρίνει η αποφασιστικότητα, ο έντονος ρυθμός και ο ενθουσιασμός σε ότι και αν κάνεις κάτι που σαφώς αποδίδει και θα το δεις να παίρνει σάρκα και οστά Μάιο και Ιούνιο. Το καλοκαίρι εστίασε στην ψυχική σου ισορροπία και θα δεις ότι αυτή είναι η χρονιά, για το νέο μέλος, που ήθελες στην οικογένειά σου. Προσπάθησε να διαχειριστείς με ψυχραιμία τυχών διλήμματα και να θυμάσαι ότι πού και πού χρειάζεται και ρίσκο. Λέων

Με το ξεκίνημα του νέου έτους ευνοούνται τα αισθηματικά σου, κυρίως από Φεβρουάριο μέχρι και Μάιο. Είναι η χρονιά που μπορείς να επενδύσεις στην επιμόρφωση και να καλλιεργήσεις το στοιχείο της επικοινωνίας στη δουλειά σου. Όσοι θέλουν να αλλάξουν αντικείμενο μπορούν να βρουν πρόσφορο έδαφος μπροστά τους. Ευνοείται κάθε σκέψη σου για αγορά ακινήτου ή και το βήμα που ήθελες να κάνεις προς το εξωτερικό. Πρέπει να αντιμετωπίσεις στωικά και με ψυχραιμία εντάσεις με τον/την σύντροφο, ενώ αυτή τη χρονιά θα έρθεις πιο κοντά με συγγενικά σου πρόσωπα. Άνεση στα οικονομικά σου τον Οκτώβριο. Παρθένος

Ο Δίας σε ανακηρύσσει νούμερο 1 ευνοημένο του 2017 στα οικονομικά. Με μεθοδικότητα και λογική βελτιώνονται προσωπικές σχέσεις και επαγγελματικές συνεργασίες κυρίως στους ελεύθερους επαγγελματίες. Αποκτάς την αυτοπεποίθηση που πάντα σου έλειπε, αυτό που χρειάζεται είναι να αξιοποιήσεις τις ευκαιρίες που θα σου δοθούν. Προσοχή στη σχέση σου τον Αύγουστο, τίποτα δεν είναι δεδομένο και όλα μπορεί να αλλάξουν από τη μία στιγμή στην άλλη. Ένας ξαφνικός έρωτας θα σε ταράξει. Ζυγός

Ταξίδια, σπουδές και νέες ευκαιρίες εργασίας φέρνει το 2017. Μετά από αρκετά σκαμπανεβάσματα τα τελευταία χρόνια, θα δεις ότι σε πολλούς τομείς η τύχη είναι με το μέρος σου. Μην ονειροβατείς και δες τα καθημερινά προβλήματα με ψυχρή λογική. Το περιβάλλον και η οικογένειά σου στέκονται δίπλα σου. Αφοσίωση στις επιδιώξεις σου. Οι εκλείψεις της χρονιάς επηρεάζουν τόσο τα συναισθηματικά όσο και τα γενικότερα σχέδιά σου, ενώ ο πλανήτης σου, η Αφροδίτη, σου δίνει δύναμη και αισιοδοξία Φεβρουάριο, Μάρτιο, Μάιο και Ιούλιο. Σκορπιός

Η νέα χρονιά θέλει πίστη σε ό,τι κάνεις και εσωτερικό διαλογισμό. Είναι η περίοδος που μπορείς να βοηθήσεις τον συνάνθρωπο και να ασχοληθείς με τη φιλανθρωπία και τον εθελοντισμό. Στα νομικά που θα προκύψουν η τύχη είναι με το μέρος σου. Κυνήγησε εφόσον το θέλεις, τις ευκαιρίες που θα σου δοθούν για μία θέση εργασίας στο εξωτερικό. Ένας πλατωνικός έρωτας πιθανόν να σου πάρει το μυαλό. Αν έχεις τάση για παραπάνω κιλά, αυτή τη χρονιά πρέπει να προσέχεις διπλά. Περισσότερα χρήματα αρχίζουν να έρχονται στο τέλος της χρονιάς. Τοξότης

Έχεις πολύ δρόμο στον τομέα της κοινωνικής δικτύωσης, ωστόσο αυτή τη χρονιά οι στόχοι σου επιτυγχάνονται. Επαγγελματικά άγχη και ένταση στο σπίτι θα συνεχίσουν να σε απασχολούν τουλάχιστον μέχρι τα μέσα της χρονιάς, ενώ οι υποχρεώσεις σου αυξάνουν. Έχεις τάση για μοναχικότητα και εδώ οι φίλοι θα σε βοηθήσουν. Αυτή τη χρονιά θα δεις πως οι κατάλληλες γνωριμίες και με το σωστό χειρισμό, θα σου φανούν χρήσιμες για τις επιδιώξεις σου. Πολλες οι ευκαιρίες για όσους εχουν γεννηθεί το τρίτο δεκαήμερο του ζωδίου. Αιγόκερος

Με το ξεκίνημα της χρονιάς επισημοποιούνται σχέσεις και επαγγελματικά ζητήματα. Αποκτάς εξουσία και δύναμη, ωστόσο αυτό θα φανεί στα οικονομικά σου, μετά τον Οκτώβριο. Μην παραμελείς οικογενειακές σου υποχρεώσεις. Ευνοείται ό,τι έχει να κάνει με την τέχνη, μία τάση σου που έκρυβες, ένα σεμινάριο που ήθελες να κάνεις. Είναι η χρονιά που μπορεί να βάλει τις βάσεις για τη μετέπειτα ζωή σου. Διλήμματα, προβληματισμοί, ανατροπές αλλά και πολλές ευκαιρίες. Υδροχόος

Ιεράρχησε τους στόχους σου και η τύχη είναι με το μέρος σου. Βήμα βήμα θα πετύχεις και σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο. Τα σενάρια επιλογών είναι πολλά και τώρα πρέπει να βασιστείς και στη διαίσθησή σου. Η καλή σου διάθεση, μεταφέρεται και στο σπίτι. Ευνοούνται οι οικογενειακές δραστηριότητες, οι σπουδές των παιδιών, αλλά και η σχέση σου με άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Εστίασε στα οικονομικά σου την περίοδο των εκλείψεων. Τυχεροί σου μήνες ο Ιούλιος και ο Οκτώβριος. Ευκαιρία για ταξίδια. Ιχθύς

Κληρονομιές, δάνεια, χρέη, αρχίζουν να ξεκαθαρίζουν. Η αφοσίωση σου στην οικογένεια και τις επιδιώξεις σου, αποδίδει. Ενδεχομένως υπάρχουσες συνεργασίες να περάσουν κρίση, έρχονται αναταραχές σε ό,τι μέχρι τώρα θεωρούσες δεδομένο. Τώρα πρέπει να ασχοληθείς με την υγεία και τη φυσική σου κατάσταση. Ο Ιανουάριος είναι ένας από τους τυχερούς μήνες του χρόνου, όπως και ο Απρίλιος, ενώ Μάρτιο και Μάιο θα δεις και μια κινητοποίηση στα οικονομικά σου. Καλύτερες προϋποθέσεις για εσάς που συναναστρέφεστε με το εξωτερικό. iefimerida

