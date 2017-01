Τα γεγονότα στην Ελλάδα το 2016 σε ένα βίντεο 2 λεπτών

Ιανουάριος 1st, 2017 by Σταματίνα

To 2016 φθάνει στο τέλος του και όπως κάθε χρόνο τέτοιες ημέρες οι ανασκοπήσεις έχουν την τιμητική τους. Το ΑΠΕ-ΜΠΕ επέλεξε να κάνει την ανασκόπησή του μέσω ενός βίντεο 2 λεπτών με εκατοντάδες φωτογραφίες από τα γεγονότα, που το πρακτορείο ειδήσεων θεώρησε ως σημαντικότερα, της χρονιάς που φεύγει. Κινητοποιήσεις των αγροτών, πρόσφυγες, ολυμπιακοί αγώνες, επισκέψεις ξένων ηγετών. iefimerida

