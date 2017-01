Πώς να διώξεις το άγχος με φυσικό τρόπο απλά… μυρίζοντας

Ιανουάριος 1st, 2017 by Σταματίνα

Μέσα στην εβδομάδα δεν είναι λίγες οι φορές που απλά δεν μπορείς. Δεν μπορείς να μην αγχώνεσαι, δεν μπορείς να ολοκληρώσεις όσα έχεις να κάνεις, δεν μπορείς να «κατεβάσεις» μια ιδέα για το πρότζεκτ στην δουλειά. Για να μην τρελαίνεσαι και εσύ και οι γύρω σου υπάρχουν φυσικοί τρόποι να καταπολεμήσεις ό,τι σε ενοχλεί και να χαλαρώσεις. Το μόνο που χρειάζεται είναι να πάρεις το αιθέριο έλαιο που σου χρειάζεται, να ανάψεις ένα κεράκι και να πάρεις μια βαθιά εισπνοή. Οταν αγχώνεσαι για τον χρόνο, εισέπνευσε χαμομήλι Σώμα και πνεύμα θα ηρεμήσουν και θα σε κάνουν να ξεχάσεις για λίγο τον χρόνο. Οταν δεν μπορείς να κοιμηθείς, εισέπνευσε λεβάντα Η λεβάντα θα δώσει σήμα πως έχει έρθει ώρα για ύπνο. Τα φυσικά της στοιχεία θα ισορροπήσουν τα συναισθήματά σου, ενώ λειτουργούν και σαν αντικαταθλιπτικά. Οταν έχεις τρελαθεί με τα όσα πρέπει να κάνεις, εισέπνευσε βαλσαμική ελάτη Αυτός ίσως είναι ένας λόγος που ένα σπίτι με έλατο δημιουργεί χαλαρωτικά συναισθήματα. Το έλαιο βαλσαμικής ελάτης θα σε βοηθήσει να βρίσκεσαι υπ ατμών και θα σε εκτονώσει. Οταν έχεις ξεμείνει από ιδέες, εισέπνευσε γκρέιπφρουτ Το άρωμά του θα σε γεμίσει ενέργεια και θα σου δώσει κατεύθυνση, όσο πρότζεκτ και να έχεις μπροστά σου. Οταν πάει να «σπάσει» το κεφάλι σου, εισέπνευσε μέντα Το αναζωογονητικό της άρωμα και η αίσθηση δροσιάς, θα σε ανακουφίσουν από τον πόνο. Αν δε έχεις ξενυχτίσει και έχεις hangover, η μέντα είναι «ένα και ένα». Οταν δεν μπορείς να θυμηθείς, εισέπνευσε δενδρολίβανο Το καλό με το δενδρολίβανο είναι πως μειώνει το άγχος. Παράλληλα, μελέτες έχουν δείξει πως βοηθάει τη μνήμη και τη συγκέντρωση. Αρα, όταν μας συμβεί κάτι από τα παραπάνω τι κάνουμε; Εισπνοή, εκπνοή, εισπνοή, εκπνοή! bovary

