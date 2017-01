Οι κίνδυνοι για την υγεία που κρύβει η ηλεκτρική σκούπα

Ιανουάριος 1st, 2017 by Σταματίνα

Η ηλεκτρική σκούπα είναι μια από τις συσκευές που χρησιμοποιούν σχεδόν καθημερινά οι περισσότερες οικογένειες. Παρ’ όλο που είναι βολική, πολλές φορές μπορεί να ενέχει κινδύνους για την υγεία μεγάλων και παιδιών. Οι ειδικοί λοιπόν συνιστούν προσοχή και μέτρο στη χρήση της. Πώς επηρεάζει όμως την υγεία μας; Σύμφωνα με μελέτες όταν απομακρύνουμε τα σκουπίδια από το πάτωμα και τα χαλιά με την ηλεκτρική σκούπα αυτή αφήνει πίσω της ένα λεπτό στρώμα νέφους σκόνηςτο οποίο περιέχει βακτήρια και μούχλα. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι τα βακτήρια και τα σπόρια της μούχλας μπορεί να εξαπλώσουν το άσθμα και την αλλεργική ρινίτιδα σε όσους μένουν μέσα στο σπίτι. Επιπλέον, όπως υποστηρίζουν οι ερευνητές όταν η ηλεκτρική σκούπα περνάει πάνω από τα σκονισμένα χαλιά και έπιπλα, μπορεί να μαζέψει τα μόρια των μικροοργανισμών και να τα διασπείρει στον αέρα «σαν αεροζόλ». Με τον ίδιο τρόπο «μπορεί να οδηγήσει σε ανεπιθύμητες ενέργειες τους πάσχοντες από αλλεργίες, τα βρέφη και τα άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα», προειδοποιούν οι ερευνητές. Γι΄αυτό το λόγο οι πάσχοντες από αλλεργίες ή εξασθενημένο ανοσοποιητικό είναι καλύτερο να αποφεύγουν να καθαρίζουν με ηλεκτρική σκούπα τόσο οι ίδιοι όσο και οι οικείοι τους ή να ξαναμπαίνουν στο σπίτι αφού περάσει λίγη ώρα από το καθάρισμα ώστε να κατακαθίσει η σκόνη που θα έχει σηκωθεί. baby

loading…

This entry was posted on Κυριακή, Ιανουάριος 1st, 2017 at 21:03 and is filed under ΥΓΕΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.