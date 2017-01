Νέα δημοσκόπηση: Προβάδισμα 6,3% της ΝΔ έναντι του ΣΥΡΙΖΑ

Ιανουάριος 1st, 2017 by Σταματίνα

Σε ακόμη μία δημοσκόπηση, η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να διατηρεί το προβάδισμά της έναντι του ΣΥΡΙΖΑ. Συγκεκριμένα, υπεροχή της ΝΔ έναντι του ΣΥΡΙΖΑ κατά 6,3 ποσοστιαίες μονάδες καταδεικνύουν τα ευρήματα της δημοσκόπησης της Κάπα Research για το «Βήμα της Κυριακής». Μάλιστα, με την αναγωγή το προβάδισμα διευρύνεται και φτάνει στις 8,7 ποσοστιαίες μονάδες. Ειδικότερα, η ΝΔ συγκεντρώνει ποσοστό 22,8% και ο ΣΥΡΙΖΑ 16,5%, ενώ ακολουθούν η Χρυσή Αυγή με 6,5%, η Δημοκρατική Συμπαράταξη με 5,5% και το ΚΚΕ με 5,2%. Στα υπόλοιπα κόμματα, το Ποτάμι συγκεντρώνει 1,8%, οι ΑΝΕΛ 2,2%, ωστόσο με την αναγωγή μπαίνει οριακά στη Βουλή, όπως και η Ένωση Κεντρώων, που στην πρόθεση ψήφου συγκεντρώνει 2,5%, η Λαϊκή Ενότητα 1,2%, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ 1% και η Πλεύση Ελευθερίας 2,2% (που όμως με την αναγωγή μπορεί να μπει στη Βουλή). «Αλλο κόμμα» είπε το 4,7% των ερωτηθέντων, ενώ το ποσοστό των αναποφάσιστων, της λευκής ψήφου και της αποχής ανέρχεται στο 27,9%. Επίσης, το 34% των ερωτηθέντων προκρίνει μία αυτοδύναμη κυβέρνηση της ΝΔ ή μία κυβέρνηση με κορμό τη ΝΔ, ενώ το 23,5% προκρίνει μία αυτοδύναμη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ή μία κυβέρνηση με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ. Ως καταλληλότερο πρωθυπουργό, το 23,5% επιλέγει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και το 18% τον Αλέξη Τσίπρα. Παράλληλα, το 65% εκτιμά ότι η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας το 2017 θα χειροτερέψει και το 14% θα βελτιωθεί. Να σημειωθεί ότι η δημοσκόπηση διενεργήθηκε το διάστημα 21-22 Δεκεμβρίου, δηλαδή μετά την αναγγελία των παροχών του πρωθυπουργού για τους χαμηλοσυνταξιούχους. iefimerida

