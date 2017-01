Μέλος του ISIS ο μακελάρης του κλαμπ στην Κωνσταντινούπολη- 39 οι νεκροί…

Ιανουάριος 1st, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ταυτοποιήθηκαν 35 από τους 39 νεκρούς στο κλαμπ Reina -11 Τούρκοι και 24 ξένοι υπήκοοι Η τουρκική αστυνομία έδωσε επίσημα την πρώτη φωτογραφία του κύριου υπόπτου για το μακελειό στο νυχτερινό κλαμπ Reina της Κωνσταντινούπολης. Ο νεαρός άνδρας, που δεν κατονομάζεται, περιγράφεται ως προερχόμενος από το Ανατολικό Τουρκεστάν ή το Αφγανιστάν ή την Τσετσενία και οι τουρκικές Μυστικές Υπηρεσίες πιστεύουν ότι ο ύποπτος είναι μέλος του βραχίονα του ISIS στο Ανατολικό Τουρκεστάν. Την ίδια ώρα, ένα σοκαριστικό βίντεο είδε το φως της δημοσιότητας, που απεικονίζει τον δράστη να εισβάλλει πυροβολώντας μέσα στο κλαμπ, λίγο μετά την αλλαγή του χρόνου. Το βίντεο είναι από την κάμερα ασφαλείας στην είσοδο του Reina. Το ιστορικό Ο μακελάρης εισέβαλε στο κλαμπ περίπου 1 ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πυροβολώντας κατά πάντων με ένα καλάσνικοφ, με αποτέλεσμα 39 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και 69 να τραυματιστούν (οι 4 σε σοβαρή κατάσταση). Σύμφωνα με πληροφορίες, ο μακελάρης γάζωνε επί ώρα τους θαμώνες του κλαμπ, πολλοί από τους οποίους αναγκάστηκαν να πέσουν στα παγωμένα νερά του Βοσπόρου για να σωθούν. Κατά τις ίδιες πηγές, ο δράστης της επίθεσης άλλαξε πέντε γεμιστήρες για να σκορπίσει τον θάνατο, ενώ φορούσε σκούρο σακάκι όταν μπήκε στο κλαμπ Reina και βγήκε με λευκό. Μάλιστα, έδειχνε αρκετά ψύχραιμος, όπως λένε τα τουρκικά ΜΜΕ, ενώ εκτιμάται ότι πριν από την επίθεση έκανε διερεύνηση του χώρου. Σημαντικό στοιχείο είναι η μαρτυρία κάποιων θαμώνων ότι ο δράστης φώναζε «Αλλαχού Ακμπάρ» κατά τη διάρκεια της επίθεσης, εντείνοντας τις υπόνοιες ότι το Ισλαμικό Κράτος βρίσκεται πίσω από την πρωτοχρονιάτικη επίθεση. Παράτησε το όπλο στο κλαμπ Παράλληλα, όπως ενημέρωσε ο Τούρκος πρωθυπουργός Μπιναλί Γιλντιρίμ, ο μακελάρης άφησε το όπλο του στο σημείο της επίθεσης, πριν διαφύγει. Επίσης, ο κ. Γιλντιρίμ επιβεβαίωσε ότι ο ένοπλος δεν ήταν ντυμένος Άγιος Βασίλης, σε αντίθεση με προηγούμενες αναφορές. Ο δράστης παραμένει ασύλληπτος μέχρι στιγμής και η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνητό για τον εντοπισμό του. Το κλάμπ Reina είναι το πιο γνωστό νυχτερινό κλαμπ της Κωνσταντινούπολης, με εισιτήριο εισόδου 200 ευρώ, και συγκεντρώνει την υψηλή κοινωνία της Τουρκίας, την κοσμοπολίτικη ελίτ αλλά και τα γνωστότερα ονόματα της τηλεόρασης, του ποδοσφαίρου και του τουρκικού κεφαλαίου. Ο δράστης έφτασε στο κλαμπ λίγη ώρα μετά την αλλαγή του χρόνου, σκότωσε τον μοναδικό φρουρό στην είσοδο και άλλον ένα πολίτη και στη συνέχεια «θέρισε» με το καλάσνικοφ που μετέφερε όσους θαμώνες μπορούσε.



Ερντογάν: Θέλουν να προκαλέσουν χάος Ο πρόεδρος Ερντογάν σε γραπτή του ανακοίνωση ανέφερε ότι «κάποιοι θέλουν τα προκαλέσουν χάος στης χώρα», όμως «είμαστε αποφασισμένοι να χτυπήσουμε στη ρίζα τους τις απειλές και τις επιθέσεις», όπως είπε. Νωρίτερα σήμερα πραγματοποιήθηκε έκτακτη σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό Γιλντιρίμ με θέμα την ασφάλεια στην Κωνσταντινούπολη. Σημειωτέον ότι η σύσκεψη πραγματοποιείται δίπλα από τα ανάκτορα του Ντολμάμπαχτσε, όπου βρίσκεται και το γραφείο του πρωθυπουργού που είναι πολύ κοντά στο κλαμπ Ρέινα αλλά και στο στάδιο της Φενερμπαχτσέ, στόχος και αυτό φοβερής διπλής βομβιστικής επίθεσης πολύ πρόσφατα. Αν και κανείς δεν έχει αναλάβει ακόμη την ευθύνη της επίθεσης, τα βλέμματα είναι στραμμένα προς το Ισλαμικό Κράτος, ως αντίποινα για την ενεργό συμμετοχή της Τουρκίας στον πόλεμο κατά του ISIS μαζί με τη Ρωσία αλλά και με τις δυνάμεις της συμμαχίας. Η σημερινή επίθεση, εγείρει ερωτηματικά για την αποτελεσματικότητα των μέτρων κατά της τρομοκρατίας που εφαρμόζουν οι τουρκικές αρχές και μάλιστα σε μια περίοδο όπου ισχύει η κατάσταση έκτακτης ανάγκης, και με δεδομένο ότι ειδικά για τις ημέρες αυτές 25.000 αστυνομικοί βρίσκονται σε επιφυλακή στην περιοχή, ύστερα και από την προειδοποίηση της αμερικανικής πρεβείας στην Άγκυρα ότι υπήρχε φόβος τρομοκρατικής επίθεσης την Πρωτοχρονιά. Νεκρή μια 27χρονη σεκιούριτι Την ίδια ώρα, γίνονται γνωστές οι ιστορίες ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους. Μια 27χρονη ιδιωτική φρουρός είναι ανάμεσα στα θύματα της επίθεσης σε νυχτερινό κλαμπ της Κωνσταντινούπολης. Η Hatice Koc’un, μητέρα ενός παιδιού, βρήκε τραγικό θάνατο από το όπλο του μακελάρη που αιματοκύλισε το κλαμπ Reina στις όχθες του Βοσπόρου. Η άτυχη 27χρονη δούλευε στο κλαμπ κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Γιατί όμως να είναι μια γυναίκα σε αυτή τη θέση; Επειδή η τουρκική κυβέρνηση απαιτεί από τέτοιου είδους μαγαζιά να βρίσκεται πάντα παρούσα μια γυναίκα φρουρός, προκειμένου να ψάχνει τις γυναίκες που θέλουν να διασκεδάσουν. Η οικογένειά της αναγνώρισε τη σορό της στο νεκροτομείο, όπως αναφέρουν τουρκικά ΜΜΕ, και την πήραν για να κάνουν την κηδεία της στην πόλη Balikesir, στη δυτική Τουρκία. Την ημέρα πριν από την επίθεση, η Hatice, η κόρη της οποίας είναι 3 ετών, ανέβασε φωτογραφίες της στα social media φορώντας γυαλιά ηλίου και φιλώντας την τουρκική σημαία…



Ταυτοποιήθηκαν 35 από τους 39 νεκρούς στο κλαμπ Reina -11 Τούρκοι και 24 ξένοι υπήκοοι Ταυτοποιήθηκαν τα 35 από τα 39 θύματα της επίθεσης που αιματοκύλισε νυκτερινό κέντρο στην Κωνσταντινούπολη όπου γιόρταζαν το ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς. Μεταξύ αυτών οι 11 είναι Τούρκοι πολίτες και 24 αλλοδαποί. Από τους αλλοδαπούς, επτά είναι υπήκοοι Σαουδικής Αραβίας, δύο Ινδοί, ένας Καναδός, ένας Σύρος, μία Ισραηλινή, δύο Τυνήσιοι, τέσσερις Ιρακινοί και ένας Βέλγος υπήκοος. Εικοσιπέντε θύματα είναι άντρες και 14 γυναίκες. iefimerida

