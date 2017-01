«Θηλιά» για ελεύθερους επαγγελματίες το χαράτσι στις εισφορές

Ιανουάριος 1st, 2017 by Σταματίνα

Με αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές μπαίνει το 2017 για αυτοπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες καθώς από την 1η Ιανουαρίου θα υποστούν σημαντικές επιβαρύνσεις, με βάση τις εγκυκλίους που υπεγράφησαν για τη νέα βάση υπολογισμού. Σύμφωνα με υπουργική απόφαση που υπεγράφη χθες, από τα συναρμόδια υπουργεία Εργασίας και Οικονομικών, οι ασφαλισμένοι σε ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ, συμπεριλαμβανομένων και των αγροτών, θα πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές ανάλογα με το άθροισμα των εισοδημάτων τους από μισθωτή απασχόληση και άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας. Βάση υπολογισμού των εισφορών ορίζεται το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα από την άσκηση δραστηριότητας κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος. Ωστόσο ξεκαθαρίζεται ότι ο υπολογισμός θα γίνεται με βάση το πιο πρόσφατο εκκαθαρισμένο φορολογικό έτος. Συνεπώς για το 2017 θα χρησιμοποιηθεί το εισόδημα του 2015. Εάν υπάρξει διαφορά μεταξύ του πραγματικού εισοδήματος και του εισοδήματος του προηγούμενου φορολογικού έτους όταν εκκαθαριστούν οι φορολογικές δηλώσεις του 2016, θα αναζητείται και θα συμψηφίζεται ισομερώς, σε μηνιαία βάση έως το τέλος του κάθε έτους. Αυτό πιθανόν θα αποτελέσει πλήγμα για τους φορολογουμένους, καθώς εκτιμάται ότι το εισόδημα που δηλώθηκε το 2015 ήταν μεγαλύτερο από εκείνο που θα δηλωθεί για το 2016. Σε κάθε περίπτωση η διαφορά που θα προκύψει από την εκκαθάριση του εισοδήματος του 2016 θα συμψηφιστεί ισομερώς κατανεμημένη σε μηνιαία βάση έως τον Δεκέμβριο. Για τη μηνιαία βάση υπολογισμού, δεδομένου ότι οι νέες εισφορές θα είναι πληρωτέες κάθε μήνα και ειδικότερα μέχρι το τέλος του επόμενου, διαιρείται το εισόδημα δια 12. Κατώτερο ασφαλιστέο εισόδημα ορίζονται τα 586 ευρώ που αντιστοιχούν στο ύψος του κατώτατου μισθού για εργαζόμενους άνω των 25 ετών. Τα 586 ευρώ θα είναι η βάση υπολογισμούς των πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών και για τους δικηγόρους που βρίσκονται σε αναστολή άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας και για τους γιατρούς που απασχολούνται χωρίς αμοιβή. Αν ο ασφαλισμένος δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές θα υπολογίζονται επί των 586 ευρώ έως ότου καταστεί εφικτός ο υπολογισμός του πραγματικού εισοδήματος. Στα 410,2 ευρώ ορίζεται το κατώτερο όριο εισοδήματος επί του οποίου καταβάλλεται εισφορά για τα 5 πρώτα χρόνια ασφάλισης, στις περιπτώσεις νέων επιστημόνων. Σε περιπτώσεις που κάποιο πρόσωπο καταβάλει εισφορές και ως μισθωτός ή έχει παράλληλη δραστηριότητα, βάση υπολογισμού των πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών θα είναι το άθροισμα από την παροχή μισθωτών υπηρεσιών και του καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος ή το άθροισμα του καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος από κάθε δραστηριότητα αντίστοιχα. Τέλος, ορίζεται ότι ειδικά στις περιπτώσεις πολλαπλής απασχόλησης η μισθωτή εργασία προηγείται της αυτοαπασχόλησης για την συμπλήρωση του ανώτατου πλαφόν εισοδήματος (μηνιαία 5.860 ευρώ). Σε περίπτωση εισοδημάτων από δύο ελεύθερες δραστηριότητες, (π.χ. ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ) προηγείται αυτό που αποφέρει το μεγαλύτερο εισόδημα. Η απόφαση αφορά αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι ασφαλίζονται σε ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ, υγειονομικούς που αμείβονται κατά πράξη και περίπτωση και δικηγόρους που βρίσκονται σε αναστολή άσκησης της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ασφαλισμένους του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων του ΟΑΕΕ, ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων δυναμικότητας έως και 5 δωματίων σε ολόκληρη την επικράτεια καθώς και ιδιοκτήτες καταλυμάτων με 6-10 δωμάτια που είναι παράλληλα και εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών. iefimerida

