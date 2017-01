Ετσι καταστρέφει τον οργανισμό σου η ζάχαρη

Ιανουάριος 1st, 2017 by Σταματίνα

Τι κι αν ο οδοντίατρος συστήνει να αποφεύγεις τις γλυκές λιχουδιές από μικρή ηλικία για να μην χαλάσεις τα δόντια σου; Οι επιπτώσεις της ζάχαρης στην υγεία είναι πολύ σοβαρότερες από μια απλή διάβρωση των δοντιών και δεν είναι τυχαίο ότι από πολλούς είναι γνωστή ως «λευκός θάνατος». Οι τρομακτικές επιπτώσεις της ζάχαρης παρουσιάζονται σε ένα κατατοπιστικό βίντεο από την εκστρατεία «Sugar is Killing Us», που παράλληλα παροτρύνει τους Αμερικανούς να καταναλώνουν πιο υγιεινά τρόφιμα. iefimerida

