Δολοφονία πρέσβη: «Ο εραστής μου ζήλευε τον Αμοιρίδη, δεν φταίω εγώ» υποστηρίζει η χήρα (video)

Ιανουάριος 1st, 2017 by Χρήστος Μίμης

Τη συμμετοχή στη δολοφονία του Έλληνα πρεσβευτή στη Βραζιλία, Κυριάκου Αμοιρίδη, αρνήθηκε η σύντροφος του, Φρανσουάζ, κατά τη διάρκεια της ανάκρισης. Η Βραζιλιάνα έχει ήδη προφυλακιστεί με δικαστική εντολή, μαζί με τον εραστή της, Σέρτζιο Γκόμες Μορέιρα Φίλιο και τον εξάδελφο του του, Εντουάρντο Μορέιρα Τενέστσι ντε Μέλο. Όπως μεταδίδουν τα βραζιλιάνικα ΜΜΕ, η Φρανσουάζ υποστήριξε με δάκρυα στα μάτια ότι δεν έχει καμία σχέση με το έγκλημα και ότι για όλα φταίει ο εραστής της. Το ίδιο υποστήριξε και ο εραστής της, ωστόσο το τρίτο άτομο που εμπλέκεται στο φόνο, ο ξάδερφος του αστυνομικού… καίει τους δύο εραστές καθώς αποκάλυψε ότι όλα ήταν προμελετημένα. Σύμφωνα με τα ειδησεογραφικά δίκτυα της Βραζιλίας ο εραστής της Φρανσουάζ μπαινόβγαινε στο σπίτι του ζεύγους τους τελευταίους μήνες ως υπεύθυνος του συναγερμού και δεν ήταν λίγες οι φορές που έκανε σεξ με τη γυναίκα του πρέσβη, ενώ στο διπλανό δωμάτιο κοιμόταν ο Κυριάκος Αμοιρίδης. Η χήρα, που αρχικά προσπάθησε να παραπλανήσει τις αρχές δηλώνοντας την εξαφάνιση του συζύγου της, τελικά παραδέχθηκε ότι γνώριζε πως ο εραστής της ήταν ο δολοφόνος του πρέσβη. Ομως, δεν παραδέχθηκε ότι συμμετείχε στο έγκλημα. «Οταν είδε ότι δεν υπήρχε διέξοδος, ξέσπασε σε κλάματα και ομολόγησε ότι ο Μορέιρα Φίλιο τον σκότωσε και ότι εκείνη δεν έπρεπε να κατηγορηθεί και πως δεν μπορούσε να το αποφύγει» Ομως, σύμφωνα με τον εξάδελφο του εραστή της, εκείνη είχε καταστρώσει το σχέδιο και οι δύο άνδρες απλά το εκτέλεσαν. Αφού τύλιξαν το άψυχο σώμα του πρέσβη σε ένα χαλί, οι δύο άνδρες έφυγαν και το έκρυψαν σε σημείο που δεν αποκάλυψε η αστυνομία. Σχεδόν δύο ημέρες αργότερα, ο εραστής της συζύγου αποφάσισε να αφήσει το αυτοκίνητο του πρέσβη κάτω από μία γέφυρα. Με τη βοήθεια ενός δικυκλιστή- ο οποίος εμφανίστηκε αυτοβούλως στην αστυνομία- πήγε για να αγοράσει βενζίνη και πυρπόλησε το όχημα. Τι υποστήριξε ο εραστής της Φρανσουάζ: Τον στραγγάλισα Ο εραστής της συζύγου του πρέσβη, στρατιωτικός αστυνομικός ο ίδιος, παραδέχθηκε κατά την ανάκριση- αφού του έδειξαν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας που τον τοποθετεί στον τόπο του εγκλήματος- ότι σκότωσε τον Κυριάκο Αμοιρίδη. Ο ίδιος ανέφερε ότι στραγγάλισε τον Ελληνα πρέσβη, υποστηρίζοντας ότι αυτό έγινε ενώ βρισκόταν σε άμυνα, καθώς οι δυο τους είχαν πιαστεί στα χέρια. Δεν διευκρίνισε όμως την αιτία του καβγά τους. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι οι αρχές είχαν βρει αίμα στον καναπέ του σαλονιού του σπιτιού, εκτιμώντας ότι ίσως ο Αμοιρίδης- που βρέθηκε απανθρακωμένος- μαχαιρώθηκε, καθώς οι γείτονες δεν είχαν ακούσει πυροβολισμούς. Απελπισμένος, όταν συνειδητοποίησε ότι σκότωσε τον Αμοιρίδη, κάλεσε τον εξάδελφό του για να τον βοηθήσει να κρύψει το πτώμα και έφυγαν από το συγκρότημα κρύβοντάς το μέσα σε ένα χαλί. Όμως, σύμφωνα με την «O Dia», που δημοσίευσε τις παραπάνω πληροφορίες, ο εξάδελφος του δράστη είπε στους αστυνομικούς μία διαφορετική ιστορία. Τους «έκαψε» ο εξάδελφος Εκείνος υποστήριξε ότι ο Μορέιρα Φίλιο και η Φρανσουάζ Αμοιρίδη τον κάλεσαν για να διαπράξει το έγκλημα. «Δεν ήξερε ότι το θύμα ήταν πρέσβης. Νόμιζε ότι ήταν διερμηνέας», ανέφερε πηγή που επικαλείται η βραζιλιάνικη εφημερίδα, ενώ ο ντε Μέλο αποκάλυψε ότι του υποσχέθηκαν 25.000 δολάρια για τη δολοφονία, τα οποία θα τα εισέπραττε 30 ημέρες μετά από το έγκλημα. Με αυτόν τον τρόπο «έκαψε» τους εραστές, καθώς ομολόγησε ότι το έγκλημα ήταν προμελετημένο. Ακόμη, ο ντε Μέλο κατέθεσε ότι η Φρανσουάζ έφτασε στο σπίτι με την 11χρονη κόρη της που έχει με τον πρέσβη, μπαίνοντας από την πίσω πόρτα, τη στιγμή που ο Κυριάκος Αμοιρίδης ήταν ήδη νεκρός. Το βίντεο που πρόδωσε τους δολοφόνους του Ελληνα πρέσβη -Από τις κάμερες ασφαλείας Το βίντεο που βοήθησε την αστυνομία του Ρίο ντε Τζανέιρο να λύσει το μυστήριο της δολοφονίας του Ελληνα πρέσβη στη Βραζιλία, Κυριάκου Αμοιρίδη έδωσε στη δημοσιότητα τοπικό ΜΜΕ. Πρόκειται για το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, το οποίο δημοσίευσε η globo. Σε αυτό φαίνονται ο φερόμενος ως εραστής της συζύγου του πρέσβη, ο αστυνομικός Σέρτζιο Γκόμες Μορέιρα Φίλιο και ο εξάδελφός του, Εντουάρντο Μορέιρα ντε Μέλο, να βγαίνουν από το συγκρότημα στο οποίο ζει η οικογένεια της συζύγου του πρέσβη. Οι τρεις τους έχουν προφυλακιστεί για τη δολοφονία του πρέσβη. Οπως γράφει η globo, στις 19:53 της περασμένης Δευτέρας ο Σέρτζιο Γκόμες Μορέιρα Φίλιο και ο εξάδελφός του ήταν για μία ώρα έξω από το σπίτι στο οποίο βρισκόταν ο πρέσβης, πριν μπουν σε αυτό. Σχεδόν τρεις ώρες αργότερα ο πρώτος φεύγει μόνος, με αυτοκίνητο που είχε νοικιάσει ο πρέσβης και επιστρέφει πεζός. Στις 2:30 τα ξημερώματα της Τρίτης, ο αστυνομικός πάρκαρε ξανά μπροστά από την πόρτα του σπιτιού και εμφανίζεται ο εξάδελφός του. Σύμφωνα με τις αρχές, το όχημα έφυγε από εκεί με το άψυχο σώμα του Ελληνα διπλωμάτη. Ο διευθυντής της αστυνομίας Rivaldo Barbosa ζήτησε συγγνώμη από την ελληνική κοινότητα. «Ήταν δειλό και παράλογο έγκλημα. Ζητώ συγγνώμη στον ελληνικό λαό γιατί έχουμε να κάνουμε με μεμονωμένο γεγονός, ένα έγκλημα πάθους. Τουλάχιστον καταφέραμε γρήγορα να εξιχνιάσουμε τη δολοφονία, δίνοντας μια απάντηση σε αυτή τη θηριωδία», ανέφερε. iefimerida

This entry was posted on Κυριακή, Ιανουάριος 1st, 2017 at 09:02 and is filed under ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ, ΚΟΣΜΟΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.