Ένοπλη επίθεση σε γνωστό νυχτερινό κέντρο της Κωνσταντινούπολης με 35 νεκρούς…(εικόνες)

Ιανουάριος 1st, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ματωμένη Πρωτοχρονιά – Βίντεο ντοκουμέντο: Ο ντυμένος Αγιος Βασίλης ένοπλος που άνοιξε πυρ στο κλαμπ της Κωνσταντινούπολης

Ένοπλος άνοιξε πυρ μέσα στο γνωστό νυχτερινό κέντρο της Κωνσταντινούπολης Reina, σκοτώνοντας 35 θαμώνες και τραυματίζοντας άλλους 40. Άλλες πληροφορίες κανούν λόγο για δύο δράστες. Πλάνα που μεταδίδουν τουρκικά τηλεοπτικά δίκτυα εικονίζουν θωρακισμένα οχήματα της αστυνομίας και ασθενοφόρα στον δρόμο έξω από το νυχτερινό κέντρο, στη συνοικία Ορτακιόι του Βοσπόρου.



















Το τηλεοπτικό δίκτυο NTV μετέδωσε ότι οι δράστες της επίθεσης πιστεύεται πως είναι δύο. Αργότερα, ωστόσο, τα διεθνή πρακτορεία ειδήσεων ανέφεραν ότι η επιίθεση πραγματοποιήθηκε από έναν δράστη και η αστυνομία έψαχνε μέσα στο κέντρο για πιθανό συνεργό του. Την ώρα της επίθεσης εκτιμάται ότι στο χώρο βρίσκονταν περίπου 600 θαμώνες. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δράστες μπήκαν στο νυχτερινό κέντρο ντυμένοι με στολή Αϊ Βασίλη, ενώ αναρτήσεις στο Twitter αναφέρουν ότι μιλούσαν αραβικά.

