Mε αυτό το κόλπο το καλσόν σας δεν θα σκιστεί ποτέ ξανά!

Δεκέμβριος 31st, 2016 by Σταματίνα

Είναι ένα από τα πολύ αγαπημένα αξεσουάρ των γυναικών, αλλά η παραμικρή, άτσαλη κίνηση, μπορεί να φέρει την… καταστροφή του! Το καλσόν σας σκίστηκε; Η απογοήτευση ξέρετε καλά ότι δεν δίνει λύση. Με αυτό το κόλπο, δεν θα αντιμετωπίσετε ξανά την ίδια κατάσταση! Το μόνο που θα χρειαστείτε είναι λίγο κρύο νερό, μια πλαστική σακούλα και η κατάψυξή σας. Συγκεκριμένα, το πρώτο πράγμα που έχετε να κάνετε μετά την αγορά του νέου σας καλσόν είναι να το βρέξετε με κρύο νερό. Το επόμενο βήμα είναι να το βάλετε σε μια πλαστική σακούλα. Έπειτα, τοποθετείτε την σακούλα στην κατάψυξή σας μέχρι το καλσόν να παγώσει. Μετά το ξεπάγωμά του, οι ίνες θα φαίνονται πιο ανθεκτικές, έχοντας μειωμένες πιθανότητες να υποστούν “τράβηγμα”. Η διαδικασία που δημιουργείται στο ναίλον ανακόπτει την κίνηση των μορίων και ενδυναμώνει τις ίνες του. Όταν επανέλθουν σε φυσιολογική θερμοκρασία, χαλαρώνουν και ελευθερώνουν την πίεση που ασκείται μεταξύ τους. Η μέθοδος του παγώματος του καλσόν να είστε σίγουρες ότι θα σας βγάλει από την δύσκολη θέση. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι… λίγη υπομονή αμέσως μετά την αγορά του νέου σας καλσόν μέχρι να το φορέσετε. bovary

loading…

This entry was posted on Σάββατο, Δεκέμβριος 31st, 2016 at 23:03 and is filed under ΓΥΝΑΙΚΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.