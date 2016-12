Grevena TV || Τα Έψαλλαν στον Μητροπολίτη Γρεβενών (εικόνες +video)

Δεκέμβριος 31st, 2016 by Χρήστος Μίμης

Δεκάδες παιδιά, μέλη Συλλόγων αλλά και πολλοί φίλοι του Μητροπολίτη Γρεβενών κ Δαβίδ, έσπευσαν το πρωί του Σαββάτου στο Επισκοπείο της πόλης για να πάρουν τις Ευχές του για την νέα Χρονιά αλλά και για να του τα ψάλλουν. Κάλαντα από μικρά παιδιά:

Τραγούδια από την Χορωδία της Ιεράς Μητρόπολης Γρεβενών:







Πολλές εικόνες στο facebook



Το μήνυμα του Μητροπολίτη Γρεβενών δείτε το τα πρώτα λεπτά του νέου χρόνου

This entry was posted on Σάββατο, Δεκέμβριος 31st, 2016 at 18:07 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ, ΕΚΔΗΛΩΣΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.