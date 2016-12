Grevena TV || ΕΠΣ Γρεβενών: «1ο Μικρό Ποδοσφαιρικό Πρωτοχρονιάτικο Τουρνουά Δεξιοτεχνίας» (εικόνες + video)

Δεκέμβριος 31st, 2016 by Χρήστος Μίμης

Η Ποδοσφαιρική Ακαδημία της Ενωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Γρεβενών στο πλαίσιο υποδοχής του νέου έτους, διοργάνωσε το πρωί του Σαββάτου 31.12.2016, στην κεντρική πλατεία των Γρεβενών το «1ο Μικρό Ποδοσφαιρικό Πρωτοχρονιάτικο Τουρνουά Δεξιοτεχνίας». Οι μικροί ποδοσφαιριστές μέχρι και 13 ετών, διαγωνίσθηκαν στα «ζαράκια» ή «ζάλη» και στα σουτ ακριβείας. Εντυπωσιακός ήταν ο μικρός Γιώργος Τζιαχάνας αλλά και πολλοί άλλοι:





Τα Δώρα Δεξιοτεχνίας που δόθηκαν ήταν:

2 Μπάλες προδιαγραφών FIFA Τα Δώρα Κλήρωσης:

1 Ζευγάρι Φόρμες

1 Ζευγάρι Ποδοσφαιρικά Παπούτσια

2 Συνδρομές έτους 2017 για τις ακαδημίες της ΕΠΣ Γρεβενών Δόθηκαν ακόμη εδέσματα σε όλους τους συμμετέχοντες. Ο Πρόεδρος της ΕΠΣΓ Δημοσθένης Κουπτσίδης:

















































