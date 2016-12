Τι απαντά η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ με καταθέσεις 600 χιλιάδες ευρώ στο εξωτερικό

Δεκέμβριος 31st, 2016 by Χρήστος Μίμης

Στην επιτυχημένη επιχειρηματική της πορεία με τον σύζυγό της υποστηρίζει ότι οφείλεται η περιουσιακή της κατάσταση, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ημαθίας, Φρόσω Καρασαρλίδου. Η βουλευτής, η οποία σύμφωνα με το πόθεν έσχες της εμφανίζει τραπεζικούς λογαριασμούς κοινούς με τον σύζυγό της Παναγιώτη Παρχαρίδη ύψους 636.713 ευρώ απαντά και για το γεγονός ότι τα 159.382 εξ αυτών είναι στην τράπεζα UBS της Ελβετίας.

«Τοποθετήθηκαν με διαφάνεια και εν γνώσει του ελληνικού κράτους, ώστε να διευκολυνθούν μεταξύ άλλων οι συναλλαγές μου με τους πελάτες και τους προμηθευτές του εξωτερικού. Όλα τα ποσά είναι πλήρως φορολογημένα στην Ελλάδα» υποστηρίζει σε ανακοίνωσή της.



Αναλυτικά η απάντηση της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ «Σε σχέση με όσα γράφονται και σχολιάζονται μετά τη δημοσιοποίηση της περιουσιακής μου κατάστασης (“πόθεν έσχες”) θα ήθελα να αναφέρω τα εξής: Το σύνολο των περιουσιακών μου στοιχείων που εμφανίζονται στην δήλωση Πόθεν Έσχες αφορά την περίοδο πριν την εκλογή μου ως βουλευτή το 2015 και προέρχεται αποκλειστικά και μόνο από την επιτυχημένη κοινή με τον σύζυγό μου επιχειρηματική δραστηριότητα. Τα χρήματα σε τράπεζα του εξωτερικού τοποθετήθηκαν με διαφάνεια και εν γνώσει του ελληνικού κράτους, ώστε να διευκολυνθούν μεταξύ άλλων οι συναλλαγές μου με τους πελάτες και τους προμηθευτές του εξωτερικού. Όλα τα ποσά είναι πλήρως φορολογημένα στην Ελλάδα σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις. Όταν εκλέχθηκα βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ανέστειλα τη δράση μου στην οικογενειακή επιχείρηση για να αφοσιωθώ στο πολιτικό μου έργο. Τότε πήρα την απόφαση να επαναπατρίσω τα κεφάλαια της επιχείρησης που μου αναλογούσαν, καθώς πια ήμουν πολιτικός και όχι επιχειρηματίας. Σήμερα όλα τα ποσά είναι κατατεθειμένα σε ελληνικές τράπεζες. Υπενθυμίζω πως προτού πολιτευθώ υπηρέτησα στον δημόσιο τομέα επί 25 συναπτά έτη χωρίς να περιμένω να συνταξιοδοτηθώ, αλλά αποφάσισα να ανοίξω την δική μου ιδιωτική επιχείρηση καταφέρνοντας όλα αυτά τα χρόνια να έχω μια επιτυχημένη διαδρομή. ΌΧΙ λόγω κάποιας ευνοϊκής γνωριμίας. ΌΧΙ μέσα από παράτυπους ελιγμούς και “παραθυράκια”. ΌΧΙ σε βάρος κάποιου εργαζόμενου. Ούτε έχοντας συναλλαγές με το Δημόσιο. Μόνο με σκληρή εργασία, συνετό σχεδιασμό και μεράκι. Με αυτά τα τρία όπλα πορεύομαι και στην πολιτική. Φρόσω Καρασαρλίδου -Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Ημαθίας»





