Πώς οι ουσίες και τα μικρόβια που έχει πάνω το κινητό αποκαλύπτουν μυστικά ζωής του κατόχου

Δεκέμβριος 31st, 2016 by Σταματίνα

Τα κάθε είδους μόρια ουσιών και μικρόβια που αφήνουν οι χρήστες πάνω στα κινητά τηλέφωνά τους, αποτελούν μια ξεχωριστή για τον καθένα χημική «υπογραφή». Αυτή μπορεί να αποκαλύψει -σε όποιον ξέρει πώς να ψάξει- πολύ προσωπικές πληροφορίες για το παρελθόν ενός ανθρώπου, όπως για την υγεία του, τις συνήθειες της ζωής του, τις προτιμήσεις του στο φαγητό, τα μέρη που επισκέπτεται κ.α. Οι άνθρωποι αφήνουν ίχνη από μόρια χημικών ουσιών και μικροοργανισμούς πάνω σε ό,τι πιάνουν, ιδίως αν το χρησιμοποιούν για καιρό. Όπως ανακοίνωσαν επιστήμονες στις ΗΠΑ, βρήκαν ένα τρόπο να εξάγουν μια ποικιλία πληροφοριών από τη λίγδα πάνω στις συσκευές, όπως τους λεκέδες από καφέ ή από κρέμες και εν γένει από τις κάθε είδους βρώμες. Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια στο Σαν Ντιέγκο, με επικεφαλής τον καθηγητή φαρμακολογίας της Ιατρικής Σχολής Πίτερ Ντορεστάιν, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών των ΗΠΑ (PNAS), ανέλυσαν 500 δείγματα από τα κινητά τηλέφωνα 40 εθελοντών ενηλίκων. Δημιούργησαν έτσι ένα ατομικό «προφίλ» για κάθε χρήστη, το οποίο δείχνει το φύλο του, αν χρησιμοποιεί καλλυντικά, αν βάφει τα μαλλιά του, αν πίνει καφέ, αν προτιμά μπίρα ή κρασί, αν τρώει πικάντικα φαγητά, αν παίρνει φάρμακα (αντικαταθλιπτικά, αντιφλεγμονώδη, αντιμυκητησιακά κ.α.), αν φορά αντηλιακό (και άρα περνά πολλή ώρα στον ήλιο), αν βάζει αντικουνουπικό κ.α. Όπως είπαν οι ερευνητές, το «προφίλ» αυτό μπορεί να είναι πολύ χρήσιμο για τις εγκληματολογικές και άλλες υπηρεσίες ασφαλείας, μπορεί να δώσει ενδείξεις για το πόσο εκτίθεται ένας άνθρωπος στη ρύπανσή του, για το αν είναι συνεπής στη λήψη των φαρμάκων του κ.α. Όπως είπε ο δρ Ντορεστάιν, τουλάχιστον 1.000 διαφορετικά είδη μικροβίων ζουν πάνω στο δέρμα του μέσου ανθρώπου και πολλά από αυτά μεταφέρονται στο τηλέφωνο και σε άλλες συσκευές. Η νέα μέθοδος, που βρίσκεται ακόμη στο αρχικό στάδιο της ανάπτυξής της, μπορεί να μη γίνει ποτέ τόσο εξατομικευμένα ακριβής όσο το DNA ή τα δαχτυλικά αποτυπώματα. Όμως μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο συμπλήρωμά τους, τόσο για να στενέψει τον κύκλο των υπόπτων, όσο και για να δώσει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του οποιουδήποτε ανθρώπου βρίσκεται στο «μικροσκόπιο» των Αρχών για καλό ή για κακό λόγο. Καθόλου τυχαία, η έρευνα χρηματοδοτείται εν μέρει από το Ινστιτούτο του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. iefimerida

loading…

This entry was posted on Σάββατο, Δεκέμβριος 31st, 2016 at 22:03 and is filed under ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.