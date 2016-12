Νίκος Παππάς: Θα επιστρέψουμε τα λεφτά στους καναλάρχες-υπερθεματιστές

Δεκέμβριος 31st, 2016 by Σταματίνα

Πίσω θα πάρουν τα χρήματά τους οι τέσσερις υπερθεματιστές-καναλάρχες, οι οποίοι είχαν πάρει τις τηλεοπτικές άδειες στον σχετικό διαγωνισμό, που ολοκληρώθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου, όπως δήλωσε ο Νίκος Παππάς. «Θα επιστραφούν τα χρήματα που έχουν καταβληθεί ως πρώτη δόση για τις άδειες μετά τη δημοσίευση της απόφασης του ΣτΕ», δήλωσε από την Πάτρα ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Διαβεβαίωσε, δε, πως «θα ληφθούν όλες οι κατάλληλες νομικές ενέργειες για να γίνει αυτό». «Δύσκολα θα μπορούσε να κατατάξει κάποιος τους υπερθεματιστές στους ημετέρους», πρόσθεσε. Ο κ. Παππάς τόνισε ακόμη πως «από την αρχή αυτής της διακυβέρνησης, Γενάρης 2015 μέχρι τώρα, έχουν εισπραχθεί πάνω από 60 εκατομμύρια από το τέλος χρήσης συχνοτήτων και το φόρο διαφήμισης». «Μιλώ για φόρους ψηφισμένους οι οποίοι δεν καταλογίζονταν…» συμπλήρωσε ο κ. Παππάς. ionian channel

