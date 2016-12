Νέα παράταση για τα τέλη κυκλοφορίας 2017 και την κατάθεση πινακίδων -Προθεσμία έως τις 9 Ιανουαρίου

Δεκέμβριος 31st, 2016 by Χρήστος Μίμης

Νέα παράταση για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας, αλλά και της κατάθεσης πινακίδων, έδωσε το υπουργείο Οικονομικών. Υστερα από αιτήματα πολιτών και κοινωνικών φορέων, προχωρά στην παράταση της πληρωμής τελών κυκλοφορίας για το 2017, μέχρι και τη Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2017.



Με δεδομένο ότι η μεγαλύτερη μερίδα των πολιτών έχει ήδη τακτοποιήσει την σχετική υποχρέωση, δεν θα υπάρξει περαιτέρω παράταση και μετά τις 9 Ιανουαρίου θα ξεκινήσουν τα πρόστιμα (διπλό αντίτιμο τελών) σε όσους δεν έχουν πληρώσει.

This entry was posted on Σάββατο, Δεκέμβριος 31st, 2016 at 09:02 and is filed under ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ - ΜΟΤΟ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.