Με… καθυστέρηση η έλευση του 2017!

Δεκέμβριος 31st, 2016 by Σταματίνα

Ο καινούριος χρόνος θα ξεκινήσει απόψε με μια μικρή καθυστέρηση. Ένα εμβόλιμο δευτερόλεπτο έχει εδώ και μήνες αποφασισθεί από τους «κλειδοκράτορες» του χρόνου να προστεθεί στα ρολόγια της ανθρωπότητας, καθώς θα τελειώνει η 31η Δεκεμβρίου 2016. Έτσι, όταν τα ρολόγια δείξουν 23:59:59 στο τέλος του έτους (ώρα UTC), αντί μετά να δείξουν 00:00:00 και να αρχίσουν να μετρούν τον χρόνο στο 2017, θα δείξουν 23:59:60. Αυτό θα γίνει προκειμένου να αντισταθμισθεί η επιβραδυνόμενη περιστροφή της Γης γύρω από τον άξονά της. Το πρόβλημα πηγάζει από το ότι χρησιμοποιούνται δύο διαφορετικές μέθοδοι μέτρησης του χρόνου: η παραδοσιακή αστρονομική που βασίζεται στην περιστροφή της Γης και η πιο σύγχρονη που βασίζεται στα ατομικά ρολόγια ακριβείας. Καθώς -λόγω των βαρυτικών επιδράσεων από τη Σελήνη και άλλα ουράνια σώματα- σταδιακά επιβραδύνεται η περιστροφή του πλανήτη μας, δημιουργείται σταδιακά μια απόκλιση του αστρονομικού σε σχέση με τον ατομικό χρόνο. Κάθε μέρα το αστρονομικό ρολόι χάνει ενάμισι έως δύο χιλιοστά του δευτερολέπτου σε σχέση με το ατομικό, πράγμα που σημαίνει ότι δημιουργείται μια απόκλιση ενός δευτερολέπτου κάθε 500 έως 750 μέρες, η οποία κάπως πρέπει να διορθωθεί. Και η λύση είναι η περιοδική προσθήκη ενός εμβόλιμου δευτερολέπτου. Από το 1972, ο αρμόδιος «θεματοφύλακας» του χρόνου στη Γη, η Διεθνής Υπηρεσία Περιστροφής και Συστημάτων Αναφοράς της Γης (IERS) στο Παρίσι, έχει προσθέσει συνολικά 26 εμβόλιμα δευτερόλεπτα. Η τελευταία φορά ήταν στις 30 Ιουνίου 2015 και η επόμενη είναι στις 31 Δεκεμβρίου 2016, δηλαδή σήμερα. iefimerida

