Κλινική παρείχε στο Νασρί… σεξουαλικές υπηρεσίες και απαγορευμένες ουσίες

Δεκέμβριος 31st, 2016 by Σταματίνα

Το θέμα του Σαμίρ Νασρί για δεύτερη μέρα στο προσκήνιο. Ο λογαριασμός του στο twitter τον εμφάνισε να βρίσκεται σε διακοπές στις ΗΠΑ, εκεί όπου έκανε θεραπείες με βιταμίνες, ενώ είχε και… σεξουαλική περιποίηση. Άλλωστε, η συγκεκριμένη κλινική φέρεται τα κάνει όλα. Τα πάντα ξεκίνησαν το βράδυ της Τρίτης, όταν στο twitter του εμφανίστηκαν παράξενα μηνύματα, όπου ανέφεραν επίσκεψη στην κλινική «Drip Doctors». Είναι διάσημη και διαφημίζεται για την καταπολέμηση του γήρατος. Μάλιστα, στο παρελθόν την είχε επισκεφθεί και ο ράπερ, Κρις Μπράουν! «Παρείχαμε στον Σαμίρ Νασρί μία θεραπεία για παραμείνει ενυδατωμένος και στην καλύτερη κατάσταση κατά τη διάρκεια μιας δύσκολης σεζόν με τη Σεβίλλη» ήταν το μήνυμα μέσω του λογαριασμού της εταιρείας. Κάπου εκεί άρχισε το πάρτι… Ο Νασρί φέρεται να απάντησε, λέγοντας: «Πείτε στον κόσμο και για την περιποίηση που έδωσε το κορίτσι μετά τις βιταμίνες. Πλήρεις σεξουαλικές υπηρεσίες. Αυτή η π…. έρχεται και γα… » και συνέχισε: «Παιδιά, ήταν μαζί μου και η φίλη μου Ανάρα όταν έκλεισα το ραντεβού. Οταν ήρθε αυτή η κοπέλα, η Ανάρα έφυγε από το δωμάτιο. Μου ζήτησε το τηλέφωνο και βγήκαμε. Διπλασιάστηκαν οι υπηρεσίες. Προσφέρουν τα πάντα στο @DripDoctors». Και κάπου εκεί, όταν το σεξουαλικό σκάνδαλο είχε βαρέσει κόκκινο εμφανίστηκε ο… πραγματικός Νασρί, όπου έγραψε πως έγινε χάκινγκ στον λογαριασμό του κι έσβησε τα προηγούμενα tweets. Ο «άλλος» Νασρί, συνέχισε ακάθεκτος λέγοντας «Το twitter συνεχίζει να μου σβήνει τα tweets. Αν είστε στην περιοχή και αισθάνεστε μοναξιά, τότε στείλτε μήνυμα στο @DripDoctors». Στην κλινική, ο Νασρί κατηγορείται ή μάλλον φημολογείται, ότι έλαβε ένα λίτρο από ένα απαγορευμένο ενυδατικό υγρό σκεύασμα. Ωστόσο, εάν ισχύει κάτι τέτοιο, θα θεωρηθεί ντοπέ, επειδή δεν επιτρέπεται από την Παγκόσμια Ομοσπονδία κατά του Ντόπινγκ. Η WADA ορίζει, ότι μπορεί κάποιος αθλητής να λάβει μόλις 50 ml, εκτός εάν ο αθλητής πρέπει να νοσηλευτεί. Εδώ όμως δεν υπάρχει ιατρικός λόγος και έτσι είναι εξαιρετικά πιθανό ο Γάλλος μεσοεπιθετικός να έχει προβλήματα με αυτό το θέμα. gazzetta

loading…

This entry was posted on Σάββατο, Δεκέμβριος 31st, 2016 at 14:05 and is filed under ΠΑΡΑΞΕΝΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.