Κέντρο αδυνατίσματος επέστρεψε 27.457 ευρώ σε πελάτισσά του

Δεκέμβριος 31st, 2016 by Σταματίνα

Δικαιώθηκε η πελάτισσα ενός κέντρου αδυνατίσματος και αισθητικής η οποία απευθύνθηκε στο Συνήγορο του Καταναλωτή για χρήματα που είχε προπληρώσει και μέρος αυτών δεν της επεστράφησαν όταν κατήγγειλε τη σύμβαση. Συγκεκριμένα η καταναλώτρια είχε παραγγείλει υπηρεσίες αδυνατίσματος και αισθητικής, υπογράφοντας σχετικές συμβάσεις και προκαταβάλλοντας το συνολικό ποσό των 27.457 ευρώ. Στη συνέχεια, αφού έκανε χρήση μέρους του προγράμματος, αποφάσισε να καταγγείλει τις συμβάσεις και ζήτησε να της επιστραφεί το κόστος του ανεκτέλεστου μέρους τους, όπως είχε δικαίωμα, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Μετά τη μεσολάβηση της Αρχής, στο πλαίσιο της εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς, και ύστερα από δύο συναντήσεις, όπου έγινε ενδελεχής έλεγχος των αποδεικτικών στοιχείων, η εταιρεία συμφώνησε να της επιστρέψει το συνολικό ποσό των 23.359 ευρώ. newsbeast

loading…

This entry was posted on Σάββατο, Δεκέμβριος 31st, 2016 at 13:12 and is filed under ΠΑΡΑΞΕΝΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.