Κάλαντα στον Δήμαρχο Γρεβενών Γιώργο Δασταμάνη (εικόνες)

Δεκέμβριος 31st, 2016 by Χρήστος Μίμης



Τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς τραγούδησαν στον Δήμαρχο παιδάκια, σύλλογοι της πόλης και ο στρατός

χθες Παρασκευή και σήμερα Σάββατο 31 Δεκεμβρίου 2016.







Ο Δήμαρχος και τις δυο μέρες υποδέχτηκε στο γραφείο του πλήθος κόσμου που έσπευσε να ανταλλάξει ευχές για την νέα χρονιά.





