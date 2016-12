Η καθημερινή συνήθεια που γερνάει την επιδερμίδα

Δεκέμβριος 31st, 2016 by Σταματίνα

Το μόνο που θέλετε για να χαλαρώσετε όταν επιστρέφετε κουρασμένοι από τη δουλειά είναι ένα ζεστό μπάνιο; Αυτή η μικρή απόλαυση ωστόσο δεν κάνει καλό στο δέρμα σας. Γιατί δεν πρέπει να κάνετε μπάνιο με καυτό νερό; Οι ειδικοί τονίζουν ότι το καυτό νερό προκαλεί αγγειοδιαστολή, δημιουργώντας ευρυαγγείες, τους αντιαισθητικούς κόκκινους λεκέδες στο δέρμα. Οι ευρυαγγείες είναι ένα κατεξοχήν γυναικείο πρόβλημα (υπολογίζεται ότι 7 στις 10 γυναίκες ταλαιπωρούνται από αυτές), το οποίο μάλιστα μαρτυρά την ηλικία σας, αφού παρουσιάζεται συνήθως μετά τα 40. Το φαινόμενο είναι ακόμα πιο έντονο στο πρόσωπο, όπου το δέρμα είναι πιο λεπτό και άρα πιο ευαίσθητο. Επομένως, αν συνηθίζετε να πλένετε καθημερινά το πρόσωπό σας με καυτό νερό, καλό είναι να αλλάξετε συνήθεια. Τι μπορείτε να κάνετε Πλένετε το πρόσωπό σας με δροσερό ή και κρύο νερό. Αν δυσκολεύεστε να εγκαταλείψετε τη συνήθεια να κάνετε ντους με ζεστό νερό, ξεκινήστε με χλιαρό και σταδιακά γυρίστε προς το ζεστό, δίνοντας έτσι χρόνο στο δέρμα σας να συνηθίσει τη θερμοκρασία. Καταναλώνετε τροφές πλούσιες σε βιταμίνη Κ, όπως τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά (π.χ. λάχανο, μαρούλι, σπανάκι, λαχανάκια Βρυξελλών), που βελτιώνουν την ελαστικότητα των αγγείων. Αποφεύγετε το αλκοόλ, το οποίο αποτελεί επιβαρυντικό παράγοντα για τις ευρυαγγείες. omorfamystika

