Η βραζιλιάνα σύντροφος & ο εραστής της ομολόγησαν τη δολοφονία του πρέσβη

Δεκέμβριος 31st, 2016 by Χρήστος Μίμης

Αρχισαν να ξετυλίγονται οι φρικιαστικές λεπτομέρειες της δολοφονίας του Ελληνα πρέσβη στη Βραζιλία Κυριάκου Αμοιρίδη καθώς η σύντροφός του Φρανσουάζ και ο εραστής της ομολόγησαν το στυγερό έγκλημα πάθους. Σύμφωνα με την αστυνομία, η Φρανσουάζ είναι ο εγκέφαλος του σχεδιασμού του εγκλήματος και ο 29χρονος στρατιωτικός αστυνομικός ο εκτελεστής. Η Φρανσουάζ ντε Σόουζα Ολιβέιρα, που αρνούνταν κατηγορηματικά οποιαδήποτε κατηγορία, «έσπασε» τελικά και αυτή και ομολόγησε την συμμετοχή της στο έγκλημα αλλά και την εξωσυζυγική της σχέση. Λίγο νωρίτερα, είχε ομολογήσει και ο 29χρονος αξιωματικός της στρατιωτικής αστυνομίας Σέρτζιο Γκόμεζ Μορέιρα Φίλιο, εραστής της Φρανσουάζ.



Και ο Μορέιρα αρχικά αρνούνταν κάθε συμμετοχή στο έγκλημα, ωστόσο αναγκάστηκε να ομολογήσει μόλις οι αστυνομικοί του έδειξαν πλάνα από κάμερες ασφαλείας στο σπίτι του άτυχου Ελληνα διπλωμάτη όπου εμφανίζεται το μοιραίο βράδυ της 26ης Δεκεμβρίου, να κουβαλά τη σορό του από το διαμέρισμα στο αυτοκίνητο το οποίο έκαψαν στη συνέχεια. Η Ολιβέιρα έχει ήδη συλληφθεί από τις αστυνομικές Αρχές της Βραζιλίας, όπως και ο εραστής της. Σύμφωνα με την βραζιλιάνικη O Globo, συνελήφθη και ο ένας από τους δύο συνεργούς, ο Eduardo Tedeschi, φίλος του Μορέιρα. Στην υπόθεση εμπλέκεται και ένα τέταρτο άτομο, που σύμφωνα με πληροφορίες είναι ξάδερφος του στρατιωτικού αστυνομικού. Η αστυνομία πιστεύει ότι η δολοφονία έλαβε χώρα στο σπίτι του ζευγαριού, στη Nova Iguaçu, στο Ρίο ντε Τζανέιρο. Οπως έγινε γνωστό, μάλιστα, δεν υπήρχαν ίχνη πυροβολισμών, κάτι που οδηγεί τις Αρχές στην εκτίμηση ότι ο πρέσβης μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου. Σύμφωνα με την αστυνομία, η Φρανσουάζ είναι ο εγκέφαλος του σχεδιασμού του εγκλήματος και ο 29χρονος στρατιωτικός αστυνομικός ο εκτελεστής. Μάλιστα, αστυνομικές πηγές, σύμφωνα με την O’ Globo, επιβεβαίωσαν ότι η σορός που βρέθηκε απανθρακωμένη στο όχημα ανήκει στον Ελληνα πρέσβη. Επισήμως πάντως, το ελληνικό ΥΠΕΞ δεν έχει πάρει το πόρισμα της αστυνομίας της Βραζιλίας. Αίμα στον καναπέ Οι υποψίες της αστυνομίας ότι επρόκειτο για έγκλημα πάθους, άρχισαν όταν βρέθηκαν κηλίδες αίματος στον καναπέ όπου έμενε ο διπλωμάτης με τη γυναίκα του, στη Nova Iguaçu. Η αστυνομία εκτιμά ότι ο Κυριάκος Αμοιρίδης δολοφονήθηκε στο σπίτι και μετά τον μετέφεραν στο αυτοκίνητο που είχε ενοικιάσει σε άλλη περιοχή γύρω στιςς 3 τα ξημερώματα της Τετάρτης. Την Πέμπτη το πρωί, η σύντροφός του πήγε στα Ομοσπονδιακή Αστυνομία για να δηλώσει την εξαφάνιση του συζύγου της. Η υπόθεση μετακυλίεται στην Πολιτική Αστυνομία της Βραζιλίας. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, στην κατάθεσή της η Φρασουάζ δήλωσε ότι ο πρέσβης είχε φύγει από το σπίτι, τη Δευτέρα, χωρίς να της πει πού πάει και πως δεν κατάφερε έκτοτε να έρθει σε επαφή μαζί του από τότε. Το πρωί της Παρασκευής η Φρασουάζ έφτασε στην Αστυνομία συνοδευόμενη από αστυνομικούς και ξεκίνησε η ανάκρισή της μέχρι που έσπασε και ομολόγησε το στυγερό έγκλημα. Ο καβγάς Ενας έντονος καβγάς που είχαν τρεις ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα ο 59χρονος Κυριάκος Αμοιρίδης με την Φρανσουάζ ήταν, όπως αναφέρουν βραζιλιάνικα ΜΜΕ η αρχή του τέλους για τον Ελληνα διπλωμαάτη. Σύμφωνα με παράγοντες της Διεύθυνσης Ανθρωποκτονιών της Βραζιλιάνικης Αστυνομίας μια μαρτυρία αναφέρει ότι ο διπλωμάτης επιτέθηκε κατά τη διάρκεια του καβγά στη Φρανσουάζ. Εκείνη διηγήθηκε το επεισόδιο στον εραστή της με τον αξιωματικό της στρατονομίας Σέρτζιο Μοράλες. Από εκεί, οι δύο άρχισαν να σχεδιάζουν το έγκλημα. Η έκθεση του DNA που θα αποδείξει την ταυτότητά του σώματος δεν ήταν ακόμη έτοιμη μέχρι νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής. Ωστόσο, οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι είναι το σώμα του πρεσβευτή από τη μαρτυρία του Μορέιρα, ο οποίος ομολόγησε το έγκλημα. Μητέρα της Φρανσουάζ: Υπέροχος άνθρωπος ο Αμοιρίδης, δεν το άξιζε Η μητέρα της Φρανσουάζ δήλωσε συγκλονισμένη όταν έμαθε ότι η κόρη της κατηγορούνταν για συμμετοχή στο έγκλημα. Οπως είπε «γνωρίζαμε τον Μορέιρα, είχε έρθει σπίτι μας. Είναι άνδρας της ασφάλειας, ενός γνωστού μας δικηγόρου. Δεν ξέραμε ότι είχε σχέση με την κόρη μας». Αναφερόμενη στον δολοφονημένο Κυριάκο Αμοιρίδη, η μητέρα της Φρανσουάζ είπε: Ο πρέσβης έδειχνε υπέροχος άνθρωπος. Δεν το άξιζε αυτό».



iefimerida

This entry was posted on Σάββατο, Δεκέμβριος 31st, 2016 at 08:14 and is filed under ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ, ΚΟΣΜΟΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.