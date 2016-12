Γιατί ο Άγιος Βασίλης διάλεξε τους ταράνδους

Δεκέμβριος 31st, 2016 by Σταματίνα

Τραβούν το έλκηθρο του Άγιου Βασίλη. Ανάμεσά τους και ο διάσημος Ρούντολφ, το ελαφάκι. Αλλά γιατί ο αγαπημένος άγιος των παιδιών διάλεξε αυτά τα συμπαθητικά τετράποδα; Τι μπορούν να κάνουν οι τάρανδοι που δεν μπορούν τα άλλα ζώα;

Συντροφικά ζώα Οι τάρανδοι ενδείκνυνται για να τραβούν έλκηθρα, επειδή είναι τα μόνα από την οικογένεια των ελαφιδών που μπορούν να εξημερωθούν. Άλλα ζώα της ίδιας οικογένειας, όπως η άλκη ή το ελάφι, δεν είναι εξημερώσιμα. Και κάτι ακόμη: οι τάρανδοι ζουν σε αγέλες.

Μπρρρ! Ενώ τα άλογα σε θερμοκρασίες 50 βαθμών υπό το μηδέν θα πάγωναν αμέσως, οι τάρανδοι τις αντέχουν μια χαρά. Άλλωστε δεν έχουν άλλη επιλογή, αφού ζουν σε μέρη όπως η βόρεια Αμερική, η Σκανδιναβία και η Σιβηρία. Από το κρύο τους προστατεύει το πυκνό τους τρίχωμα.

Οι μαγικές οπλές Οι τάρανδοι είναι οπληφόρα ζώα. Οι οπλές τους επιτρέπουν να μην βουλιάζουν στο χιόνι. Ενώ όταν αναζητούν τροφή, τους βοηθούν να βγάζουν στην επιφάνεια τα χόρτα. Παράλληλα όμως τα ίχνη των οπλών τους προδίδουν και το πέρασμα του Άγιου Βασίλη.

Πρωταθλητές στο χιόνι Οι τάρανδοι τρέχουν με ταχύτητα μέχρι και 80 χιλιόμετρα την ώρα. Γι’ αυτό και κάποιοι διοργανώνουν αγώνες δρόμου ταράνδων. Για να μην υπερθερμαίνονται, τα ζώα αυτά χρησιμοποιούν μια ιδιαίτερη τεχνική: με 300 εισπνοές ανά λεπτό από τη μύτη μειώνεται η θερμοκρασία του αίματος στο ιγμόρειο άντρο.

Καριμπού Υπάρχουν πολλά είδη ταράνδων, τα οποία κατατάσσονται σε δύο κατηογρίες: μία από αυτές ζει στις τούνδρες και η άλλη στα δάση. Ο βορειοαμερικάνικος τάρανδος ονομάζεται Καριμπού και ζει στην Αλάσκα, τον Καναδά και την Γροιλανδία.

Δεινοί κολυμβητές Οι τάρανδοι διανύνουν χιλιάδες χιλόμετρα αναζητώντας τροφή. Γι’ αυτό το σκοπό συγκεντρώνονται σε κοπάδια που αποτελούνται πολλές φορές από χιλιάδες ταράνδους. Πολλές φορές ο δρόμος τους τους οδηγεί στα ποτάμια. Ευτυχώς που είναι και δεινοί κολυμβητές. Οι αγαπημένοι των Λαπώνων Η αξία και η ανθεκτικότητα των ταράνδων τους καθιστά απαραίτητους σε πολλούς λαούς που ζουν στο Βορρά. Λαοί όπως οι Λάπωνες που ζουν στη Σκανδιναβία τους χρησιμοποιούν ως μεταφορικά μέσα, πίνουν το γάλα τους αλλά τρώνε (δυστυχώς) και το κρέας τους. protothema

