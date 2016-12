To άγνωστο πρόβλημα υγείας που ο Τζορτζ Μάικλ έκρυβε καλά

Δεκέμβριος 30th, 2016 by Σταματίνα

Tην ημέρα των Χριστουγέννων έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 53 ετών, ο διάσημος τραγουδιστής Τζορτζ Μάικλ. Πλέον, μετά τον θάνατό του έρχονται στην επιφάνεια πολλά γεγονότα που σημάδεψαν τη ζωή του του και τα οποία ο ίδιος φρόντιζε επιμελώς να κρύβει. Πολλοί είναι εκείνοι που σπεύδουν να του αποδώσουν την εξάρτηση από τα ναρκωτικά ως το μείζον και μοναδικό πρόβλημα που αντιμετώπιζε, ωστόσο, όπως αποδεικνύεται, δεν ήταν μόνο αυτό. Υπήρχε κάτι που ο ίδιος αντιμετώπιζε για αρκετά χρόνια και που δεν ήθελε να συζητάει. Ολα ξεκίνησαν το 2011, όταν έπαθε πνευμονία, κινδυνεύοντας μάλιστα να χάσει τη ζωή του. Η κατάσταση της υγείας του ήταν τέτοια που έδωσε μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Οι γιατροί προχώρησαν σε τραχειοτομή έτσι ώστε να κρατήσουν ανοιχτούς τους αεραγωγούς. Ομως, αυτό που δεν ήταν ως τώρα γνωστό είναι ότι ο διάσημος τραγουδιστής ποτέ δεν κατάφερε να επανέλθει μετά από εκείνη την περιπέτεια. «Οι πνεύμονές του υπολειτουργούσαν από τότε που έπαθε πνευμονία. Ηταν πολύ σοβαρή η κατάστασή του και δεν κατάφερε να επανέλθει. Όπως είπαν οι γιατροί, αυτό μπορεί να συμβεί σε κάποιον που έχει νοσήσει από βαριά πνευμονία. Ουσιαστικά, μας είπαν ότι η ασθένεια άφησε σαν τραυματισμένους τους πνεύμονες, με αποτέλεσμα να μη λειτουργούν όπως πριν. Για την ακρίβεια, του είπαν ότι ήταν σαν κάποιο μέρος τους να μη λειτουργούσε», αποκάλυψε δικό του πρόσωπο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Επίσης, η ίδια πηγή αποκάλυψε πως αυτό είχε επίπτωση στη ζωή του Τζορτζ Μάικλ. «Πολλές φορές σαν να έμενε χωρίς ανάσα, φαινόταν σαν να μην μπορεί να οξυγονωθεί και κουραζόταν εύκολα. Αυτό, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι κάπνιζε πολύ και συνέχιζε να καπνίζει μετά την πνευμονία, επιδείνωσε πολύ την κατάστασή του. Οι γιατροί τού έλεγαν ότι έπρεπε οπωσδήποτε να κόψει το κάπνισμα, αλλά εκείνος δεν σταματούσε», κατέληξε. Associated Press

